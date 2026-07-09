Xinhua Silk Road: 중국 동북부 하얼빈 빙설 세계에서 국제 맥주 축제 개막

베이징 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 제24회 하얼빈 국제 맥주 축제가 최근 하얼빈 빙설 세계(Harbin Ice-Snow World)에서 개막하면서, 중국 동북부의 이 '얼음 도시'가 미식의 향연뿐만 아니라 즐거운 축제 체험의 장으로 바뀌었다고 하얼빈일보가 보도했다.

헤이룽장성의 성도인 하얼빈에서 24년째 개최되고 있는 이 행사는 '매혹적인 하얼빈의 여름'을 주제로 한 문화관광 캠페인의 핵심 요소로 자리잡았다.

Photo shows a scene of the 24th Harbin International Beer Festival. (Photo by Liu Yang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

도시 경관을 선보이고 여름 소비를 촉진하며 중국인과 외국인 간 문화 교류를 심화하는 데 중점을 둔 올해 축제는 모든 연령대의 방문객을 수용할 수 있도록 8개 기능 구역으로 구성됐다.

구체적으로 8개 구역은 음료와 미식, 공연, 창의 문화 상품, 중국식 야간 투어, 빙설 활동, 캠핑, 경연, 엔터테인먼트 구역이다.

올해 하얼빈 국제 맥주 축제는 예년 행사와 비교해 행사장이 더 넓어졌고 즐길 거리도 더욱 풍성해졌다. 축제는 8월 말까지 이어진다.

대표적으로 올해는 맥주 스탠드 5개, 비어가든 11곳, 곳곳에 맥주 교류 공간이 운영돼 시민과 방문객이 트렌디한 맥주 문화를 체험하기에 좋은 장소가 되고 있다.

또 중국 전통 등불 축제, 지역 창의 문화 상품 장터, 꽃 장식 퍼레이드 차량 행진, 인터랙티브 활동, 캠핑장, 스포츠 경기장, 귀여운 반려동물 놀이 구역도 마련돼 대중이 하얼빈의 여름 즐거움을 만끽할 수 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

SOURCE Xinhua Silk Road