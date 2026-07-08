- Xinhua Silk Road: El festival internacional de cerveza arranca en el mundo de hielo y nieve de Harbin, noreste de China

PEKÍN, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando abrió sus puertas recientemente el 24º Festival Internacional de la Cerveza de Harbin en el Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, la "ciudad de hielo" del noreste de China recibió a los visitantes no solo con un festín para el paladar, sino también con encantadoras experiencias festivas, informó el Harbin Daily.

Para la ciudad, capital de la provincia de Heilongjiang, este evento, que se celebra desde hace 24 años consecutivos, es un componente fundamental de su campaña de turismo cultural "Un verano mágico en Harbin".

Photo shows a scene of the 24th Harbin International Beer Festival. (Photo by Liu Yang)

Dedicado a mostrar los paisajes urbanos, impulsar el consumo estival y profundizar los intercambios culturales entre chinos y extranjeros, el festival de este año cuenta con ocho zonas temáticas destinadas a visitantes de todas las edades.

De forma más concreta, las ocho zonas incluyen áreas de bebidas y gastronomía, espectáculos, productos culturales creativos, recorridos nocturnos al estilo chino, actividades en hielo y nieve, acampada, concursos y entretenimiento.

Frente a ediciones celebradas anteriormente, el Festival Internacional de la Cerveza de Harbin de este año, cuya duración se va a ampliar hasta finales de agosto, cuenta con más espacios y resulta más interesante.

Por ejemplo, este año se han habilitado cinco puestos de cerveza, once cervecerías al aire libre y varios puntos de intercambio de cerveza, todo ello con el fin de proporcionar a los ciudadanos y visitantes una experiencia cervecera de vanguardia.

Además, el público podrá disfrutar de ferias tradicionales de faroles chinos, mercados de productos culturales locales, desfiles de carrozas florales, actividades interactivas, zonas de acampada, campos deportivos y una simpática zona de juegos con mascotas. Disfruten al máximo del verano en Harbin.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

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