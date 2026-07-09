Xinhua Silk Road: Comienza el Festival Internacional de la Cerveza en el Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, al noreste de China

PEKÍN, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la reciente inauguración de la 24.ª edición del Festival Internacional de la Cerveza de Harbin en el Mundo de Hielo y Nieve de Harbin, la "ciudad de hielo" del noreste de China recibió a los visitantes no solo con un festín para el paladar, sino también con experiencias festivas encantadoras, según informó el Harbin Daily.

Para la ciudad, capital de la provincia de Heilongjiang, el evento, que se celebra desde hace 24 años consecutivos, es un componente fundamental de su campaña de turismo cultural titulada "Un verano encantador en Harbin".

La foto muestra una escena del 24.º Festival Internacional de la Cerveza de Harbin. (Foto de Liu Yang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Con el objetivo de mostrar los paisajes urbanos, impulsar el consumo durante el verano y profundizar los intercambios culturales entre amigos chinos y extranjeros, el festival de este año cuenta con ocho zonas funcionales diseñadas para recibir a visitantes de todas las edades.

En concreto, las ocho zonas incluyen espacios dedicados a la gastronomía y las bebidas, espectáculos, productos culturales creativos, recorridos nocturnos de estilo chino, actividades en el hielo y la nieve, acampada, concursos y entretenimiento.

En comparación con ediciones anteriores, el Festival Internacional de la Cerveza de Harbin de este año, que se extenderá hasta finales de agosto, cuenta con espacios más amplios y es más interesante.

Por ejemplo, este año se han instalado cinco puestos de cerveza, 11 cervecerías al aire libre y varios puntos de intercambio de cerveza repartidos por el lugar, con el fin de ofrecer a los ciudadanos y visitantes una experiencia de cultura cervecera moderna.

Además, también están disponibles para el público ferias tradicionales de faroles chinos, mercados para productos culturales locales creativos, desfiles de carrozas florales, actividades interactivas, zonas para acampar, canchas deportivas y una zona adorable de diversión para mascotas, para que todas las personas puedan experimentar la diversión del verano en Harbin.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004932/6752c1a55d734da5ad36358a541e2968.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road