Xinhua Silk Road: Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada de 2026 termina em Shenyang, Liaoning

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Xinhua Silk Road

06 jul, 2026, 19:39 GMT

PEQUIM, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada e o Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada da Juventude de 2026 foram encerrados no Condado de Kangping, em Shenyang, capital da Província de Liaoning, no nordeste da China.

A elite do ciclismo nacional reuniu-se em Kangping para disputar uma prova em percursos cênicos com lagos, áreas úmidas e elementos da cultura local, em um emocionante teste de velocidade e resistência.

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O Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada de 2026 termina em Shenyang, Liaoning
O Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada de 2026 termina em Shenyang, Liaoning

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3004181/b7d44b1df6444a04acf4b61825a7a174_spd.mp4

FONTE Xinhua Silk Road

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