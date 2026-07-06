Xinhua Silk Road: Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada de 2026 termina em Shenyang, Liaoning
Notícias fornecidas porXinhua Silk Road
06 jul, 2026, 19:39 GMT
PEQUIM, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada e o Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada da Juventude de 2026 foram encerrados no Condado de Kangping, em Shenyang, capital da Província de Liaoning, no nordeste da China.
A elite do ciclismo nacional reuniu-se em Kangping para disputar uma prova em percursos cênicos com lagos, áreas úmidas e elementos da cultura local, em um emocionante teste de velocidade e resistência.
Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3004181/b7d44b1df6444a04acf4b61825a7a174_spd.mp4
FONTE Xinhua Silk Road
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