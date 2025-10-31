Xinhua Silk Road: Fórum do Rio Chishui 2025 realizado em Guizhou, sudoeste da China

PEQUIM, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Fórum do Rio Chishui 2025 foi realizado na cidade de Maotai, na cidade de Renhuai, na província de Guizhou, no sudoeste da China, na terça-feira.

Com o tema "Entrelaçando Harmonia", o fórum atraiu cerca de 400 representantes de renomadas empresas de bebidas alcoólicas e especialistas do setor no país e no exterior para discutir e explorar o desenvolvimento sustentável da indústria global de bebidas alcoólicas.

Os participantes do fórum acreditam que a indústria global de bebidas alcoólicas enfrenta atualmente desafios comuns, como a concorrência homogênea, a perda de grupos de jovens consumidores e a pressão para alcançar o desenvolvimento sustentável.

O setor global de baijiu também enfrenta a necessidade de transformação, exigindo uma visão mais aberta e uma mentalidade mais inclusiva.

Especialistas do setor propuseram que, no contexto de profunda integração da economia e cultura globais, o desenvolvimento colaborativo se tornou um consenso do setor para o futuro do setor de bebidas alcoólicas.

O aprofundamento da cooperação transfronteiriça, a promoção da inovação tecnológica, o compartilhamento de recursos da indústria e a construção conjunta de padrões de qualidade injetarão nova vitalidade no aprendizado mútuo das culturas chinesas e estrangeiras de bebidas alcoólicas, ao mesmo tempo em que impulsionam o desenvolvimento de alta qualidade do setor global de bebidas alcoólicas.

Ao hospedar subfóruns temáticos, diálogos e outras sessões, o Fórum do Rio Chishui 2025 promoveu um debate amplo no setor sobre temas como exploração de cenários de aplicação para o desenvolvimento do baijiu, engajamento do público consumidor da geração Z e transformação digital do setor de bebidas alcoólicas.

