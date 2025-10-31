Xinhua Silk Road: El Foro del Río Chishui 2025 se celebró en Guizhou, suroeste de China

PEKÍN, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui 2025 se celebró el martes en la ciudad de Maotai, en la provincia de Renhuai, al suroeste de China, en la provincia de Guizhou.

Con el lema "Entrelazar la armonía", el foro atrajo a cerca de 400 representantes de reconocidas empresas de bebidas alcohólicas y expertos de la industria nacionales y extranjeros para debatir y explorar el desarrollo sostenible de la industria mundial de bebidas alcohólicas.

Los participantes del foro consideraron que la industria mundial de bebidas alcohólicas, en este momento, se enfrenta a desafíos comunes, como la competencia homogénea, la pérdida de grupos de consumidores jóvenes y la presión para lograr un desarrollo sostenible.

La industria mundial del baijiu también se enfrenta a la necesidad de transformarse, lo que exige una visión más abierta y una mentalidad más inclusiva.

Los expertos de la industria propusieron que, en el contexto de la profunda integración de la economía y la cultura mundiales, el desarrollo colaborativo se ha convertido en un consenso de la industria para el futuro del sector de las bebidas alcohólicas.

La profundización de la cooperación transfronteriza, la promoción de la innovación tecnológica, el intercambio de recursos de la industria y la creación conjunta de normas de calidad aportarán un nuevo impulso al aprendizaje mutuo de las culturas de bebidas alcohólicas chinas y extranjeras, a la vez que impulsarán el desarrollo de alta calidad de la industria mundial de las bebidas alcohólicas.

Mediante la organización de subforos temáticos, diálogos y otras sesiones, el Foro del Río Chishui 2025 facilitó el intercambio de ideas en todo la industria sobre temas como la exploración de escenarios de aplicación para el desarrollo del baijiu, la participación del grupo de consumidores de la "generación Z" y la transformación digital de la industria de las bebidas alcohólicas.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348101.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2809220/Maotai_Chishui_River_Forum.mp4

FUENTE Xinhua Silk Road