新華絲路：2025赤水河論壇在中國西南部貴州省舉行

北京 2025年10月31日 /美通社/ -- 2025赤水河論壇周二在中國西南部的貴州省仁懷市茅台鎮舉行。

以「天地位育」為主題，論壇匯聚海內外知名酒企代表及行業專家近400人，共商全球酒業可持續發展之道。

論壇與會者認為，全球酒業目前面臨同質化競爭、年輕消費群體流失以及可持續發展壓力等共同挑戰。

世界白酒行業正在面臨轉型挑戰，需要更加開放的視野和更加包容的思維方式。

行業專家指出，在全球經濟與文化深度融合的時代背景下，協同發展已經成為未來酒業發展的行業共識。

深化跨國合作、推動技藝創新、共享行業資源、共築品質標準，將為中外酒文化互鑒注入新活力，為全球酒業高質量發展增添新動能。

2025赤水河論壇還通過舉辦主題論壇、對話等方式，就白酒發展的應用場景探索、「Z世代」消費群體、酒業數字化發展等方面，開展行業思想碰撞。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348101.html

