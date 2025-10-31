Xinhua Silk Road : Le Forum 2025 de la rivière Chishui organisé à Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine

PÉKIN, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Forum 2025 de la rivière Chishui s'est tenu mardi à Maotai, dans la ville de Renhuai, dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine.

Sur le thème de « l'harmonie entrelacée », le forum a attiré près de 400 représentants de sociétés de spiritueux renommées et d'experts du secteur, nationaux et étrangers, qui ont discuté et exploré le développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

Les participants au forum estiment que l'industrie mondiale des spiritueux est actuellement confrontée à des défis communs tels qu'une concurrence homogène, la perte de jeunes groupes de consommateurs et la pression exercée pour parvenir à un développement durable.

L'industrie mondiale du baijiu est également confrontée à des besoins de transformation, nécessitant une vision plus ouverte et un état d'esprit plus inclusif.

Les experts du secteur ont proposé que, dans le contexte d'une intégration approfondie de l'économie et de la culture mondiales, le développement collaboratif soit devenu un consensus industriel pour l'avenir du secteur des boissons alcoolisées.

L'approfondissement de la coopération transfrontalière, la promotion de l'innovation technologique, le partage des ressources du secteur et l'élaboration conjointe de normes de qualité insuffleront une vitalité nouvelle à l'apprentissage mutuel des cultures chinoise et étrangère en matière de boissons alcoolisées, tout en stimulant le développement de haute qualité du secteur mondial des boissons alcoolisées.

En organisant des sous-forums thématiques, des débats et d'autres sessions, le Forum 2025 de la rivière Chishui a facilité la réflexion collective dans tout le secteur sur des sujets tels que l'exploration de scénarios d'application pour le développement du baijiu, l'engagement du groupe de consommateurs de la « génération Z » et la transformation numérique de l'industrie des boissons alcoolisées.

