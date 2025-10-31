Xinhua Silk Road：2025年赤水河フォーラムが中国南西部の貴州省で開催

北京、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 2025年赤水河フォーラムは、火曜日に中国南西部の貴州省仁懐市茅台鎮で開催されました。

「共生の調和（Interweaving Harmony）」をテーマに掲げた同フォーラムには、国内外の著名な酒類企業および業界専門家など約400名の代表者が集まり、世界の酒類産業における持続可能な発展について議論・探求しました。

フォーラムの参加者は、世界の酒類産業が現在、同質化競争、若年層消費者層の喪失、持続可能な発展の実現に向けた圧力といった共通の課題に直面しているとの認識を示しました。

また、世界の白酒（Baijiu）産業も変革の必要性に直面しており、より開かれた視野と包容力のある思考が求められていると指摘されました。

業界の専門家は、世界経済と文化の深い融合が進む中、協調的な発展が今後の酒類業界における共通認識となっていると提言しました。

国境を越えた協力の深化、技術革新の促進、業界資源の共有、そして品質基準の共同構築は、中国と海外の酒文化の相互交流に新たな活力をもたらすとともに、世界の酒類産業の高品質な発展を後押しすることになるとしています。

2025年赤水河フォーラムでは、テーマ別サブフォーラムや対話セッションなどを通じて、白酒産業の発展に向けた応用シナリオの探求、「Z世代」消費者層との関わり、酒類産業のデジタル変革などのテーマについて、業界全体での活発な意見交換が行われました。

