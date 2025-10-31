Xinhua Silk Road: 2025 Chishui River Forum in Guizhou, SW. China

BEIJING, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das 2025 Chishui River Forum fand am Dienstag in der Stadt Maotai der Stadt Renhuai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou statt.

Unter dem Motto „Interweaving Harmony" nahmen fast 400 Vertreter renommierter Spirituosenunternehmen und Branchenexperten aus dem In- und Ausland an dem Forum teil, um die nachhaltige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie zu diskutieren und zu erkunden.

Die Teilnehmer des Forums waren der Ansicht, dass die globale Spirituosenindustrie derzeit mit gemeinsamen Herausforderungen konfrontiert ist, wie dem homogenen Wettbewerb, dem Verlust junger Verbrauchergruppen und dem Druck, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Auch die globale Baijiu-Industrie steht vor einem Wandel, der eine offenere Vision und eine inklusive Denkweise erfordert.

Branchenexperten vertraten die Ansicht, dass im Zusammenhang mit der tiefgreifenden Integration der globalen Wirtschaft und Kultur die gemeinsame Entwicklung zu einem Branchenkonsens für die Zukunft des Spirituosensektors geworden ist.

Die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die Förderung technologischer Innovationen, die gemeinsame Nutzung von Industrieressourcen und die gemeinsame Entwicklung von Qualitätsstandards werden dem gegenseitigen Lernen chinesischer und ausländischer Spirituosenkulturen neuen Schwung verleihen und die hochwertige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie fördern.

Durch die Ausrichtung thematischer Unterforen, Dialoge und anderer Veranstaltungen ermöglichte das Chishui River Forum 2025 ein branchenweites Brainstorming zu Themen wie der Erforschung von Anwendungsszenarien für die Entwicklung von Baijiu, der Einbindung der Verbrauchergruppe „Gen Z" und der digitalen Transformation der Spirituosenindustrie.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348101.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2809220/Maotai_Chishui_River_Forum.mp4

