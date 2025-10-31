Xinhua Silk Road: Foro del Río Chishui 2025 celebrado en Guizhou, suroeste de China

PEKÍN, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui 2025 se celebró el martes en la localidad de Maotai, ciudad de Renhuai, provincia de Guizhou, suroeste de China.

Con el lema «Entrelazando la armonía», el foro reunió a cerca de 400 representantes de reconocidas empresas licoreras y expertos del sector, tanto nacionales como internacionales, para debatir y explorar el desarrollo sostenible de la industria licorera mundial.

Los participantes del foro coincidieron en que la industria licorera mundial se enfrenta actualmente a desafíos comunes como la competencia homogénea, la pérdida de consumidores jóvenes y la presión por lograr un desarrollo sostenible.

La industria mundial del baijiu también se enfrenta a la necesidad de transformarse, lo que exige una visión más abierta y una mentalidad inclusiva.

Los expertos del sector propusieron que, en el contexto de la profunda integración de la economía y la cultura globales, el desarrollo colaborativo se ha convertido en un consenso para el futuro del sector de las bebidas alcohólicas.

Profundizar la cooperación transfronteriza, promover la innovación tecnológica, compartir recursos del sector y establecer conjuntamente estándares de calidad revitalizará el aprendizaje mutuo entre las culturas de las bebidas alcohólicas chinas y extranjeras, al tiempo que impulsará el desarrollo de alta calidad de la industria mundial.

Mediante la organización de subforos temáticos, diálogos y otras sesiones, el Foro del Río Chishui 2025 facilitó un intercambio de ideas en todo el sector sobre temas como la exploración de posibles aplicaciones para el desarrollo del baijiu, la captación de la generación Z y la transformación digital de la industria de las bebidas alcohólicas.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348101.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2809220/Maotai_Chishui_River_Forum.mp4

