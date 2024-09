Xinhua Silk Road: Jiangcun Academy, uma nova área de revitalização rural e pesquisa em ciências sociais que está sendo construída em Suzhou, no leste da China

PEQUIM, 16 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O projeto educacional Jiangcun Academy, que pretende herdar e promover o espírito acadêmico do renomado sociólogo chinês Fei Xiaotong, está sendo construído no vilarejo de Kaixiangong, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu, no leste da China.

Desde seu lançamento, em fevereiro deste ano, o projeto tem atraído ampla atenção da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo.

Foto cedida pelo distrito de Wujiang da cidade de Suzhou, província de Jiangsu, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O vilarejo de Kaixiangong, também conhecido como "Jiangcun", é famosa pela pesquisa minuciosa conduzida por Fei Xiaotong. Entre 1936 e 2002, ele visitou o vilarejo 26 vezes e escreveu obras importantes, como "Peasant Life in China" (A vida camponesa na China) e "From the Soil: The Foundations of Chinese Society" (Da terra: os fundamentos da sociedade chinesa), tornando o vilarejo uma janela importante para o estudo da China rural.

A construção do projeto não é apenas uma herança do espírito investigativo de Fei, mas também uma resposta positiva à revitalização rural. A academia está posicionada para criar uma base de pesquisa social de importância nacional, um laboratório de ciências sociais e uma base de treinamento e demonstração para revitalização rural com influência internacional.

O projeto ocupa uma área de 35,5 mu (quase 2,67 hectares), incluindo prédios acadêmicos e instalações de apoio. Depois de concluído, o prédio acadêmico acomodará 300 alunos para aulas, discussões e uso de escritórios. A previsão é que seja concluído e entre em uso em junho próximo.

A Jiangcun Academy estabelecerá uma base e quatro centros, que são: a base de pesquisa Jiangcun para modernização chinesa, o centro internacional de pesquisa em ciências sociais, o centro experimental e de pesquisa econômica e social, o centro de treinamento e demonstração de revitalização rural e o centro de inovação e patrimônio cultural.

A academia realizará ensino e pesquisa sobre integração urbana e rural, revitalização rural, governança social e patrimônio cultural, com o compromisso de produzir resultados teóricos relevantes e que possam ser replicados.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/341997.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505816/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road