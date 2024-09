Xinhua Silk Road : l'Académie de Jiangcun, un nouveau haut lieu de la revitalisation rurale et de la recherche en sciences sociales en construction à Suzhou, dans l'est de la Chine

PÉKIN, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le projet éducatif Académie de Jiangcun visant à promouvoir l'esprit scientifique du célèbre sociologue chinois Fei Xiaotong est en cours de construction dans le village de Kaixiangong, dans le district de Wujiang de la ville de Suzhou, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine.

Depuis son lancement en février de cette année, le projet a suscité une grande attention de la part de la communauté universitaire et de la société dans son ensemble.

Photo provided by Wujiang District of Suzhou City, east China's Jiangsu Province.

Le village de Kaixiangong, également connu sous le nom de « Jiangcun », est célèbre pour les recherches approfondies menées par Fei Xiaotong. Entre 1936 et 2002, il a visité le village à 26 reprises et a écrit des ouvrages majeurs tels que « Peasant Life in China » et « From the Soil: The Foundations of Chinese Society », faisant du village une fenêtre importante pour l'étude de la Chine rurale.

La construction de l'académie n'est pas seulement un héritage de l'esprit explorateur de Fei, mais aussi une réponse positive à la revitalisation rurale. L'académie est en mesure de créer une base d'enquêtes sociales d'importance nationale, un laboratoire de sciences sociales et une base de démonstration et de formation pour la revitalisation rurale avec une influence internationale.

Le projet couvre une superficie de 2,67 hectares, y compris des bâtiments d'enseignement et des installations annexes. Une fois achevé, le bâtiment d'enseignement pourra accueillir 300 étudiants et du personnel administratif. Il devrait être achevé et mis en service d'ici le mois de juin prochain.

L'Académie de Jiangcun établira une base et quatre centres, à savoir la base de recherche sur la modernisation chinoise de Jiangcun, le centre international de recherche en sciences sociales, le centre d'étude et d'expérimentation économique et sociale, le centre de formation et de démonstration sur la revitalisation rurale et le centre d'innovation et d'héritage culturel.

L'académie mènera des activités d'enseignement et de recherche sur l'intégration urbaine et rurale, la revitalisation rurale, la gouvernance sociale et le patrimoine culturel, et s'engagera à produire des résultats théoriques influents et reproductibles.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341997.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505732/image.jpg