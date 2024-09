Xinhua Silk Road: 장춘 아카데미

-- 농촌 활성화•사회과학 연구 교두보 역할을 할 것으로 기대되는 저명한 사회학자 페이샤오퉁의 학문 정신 계승 및 홍보 위한 교육 프로젝트

-- 중국 동부 장쑤성 쑤저우시에 건설돼 내년 6월 완공 예정

베이징 2024년 9월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 저명한 사회학자 페이샤오퉁(费孝通, 1910~2005)의 학문 정신을 계승하고 홍보하기 위한 교육 프로젝트인 장춘 아카데미(Jiangcun Academy)가 중국 동부 장쑤성 쑤저우시 우장구 카이샹공 마을(Kaixiangong Village)에서 건설 중이다.

이 프로젝트는 올해 2월 시작된 이후 학계와 사회 전반의 광범위한 관심을 받고 있다.

'강촌(Jiangcun)'이라고도 불리는 카이샹공 마을은 페이샤오퉁이 깊이 있는 연구를 한 곳으로 유명하다. 그는 1936년부터 2002년까지 26번이나 이 마을을 방문해 '중국의 농민 생활(Peasant Life in China)'과 '흙으로부터: 중국 사회의 기초(From the Soil: The Foundations of Chinese Society)' 등 주요 저서를 집필하며 마을을 중국 농촌 연구의 중요한 창구로 만들었다.

Photo provided by Wujiang District of Suzhou City, east China's Jiangsu Province. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

장춘 아카데미의 건설은 페이샤오퉁의 탐구 정신을 계승하면서 농촌 활성화를 위한 긍정적인 대응 노력으로 볼 수 있다. 이 아카데미는 국가적으로 중요한 사회 조사 기지이자 사회 과학 실험실, 국제적인 영향력을 가진 농촌 활성화를 위한 교육 시범 기지 역할을 동시에 할 것으로 기대된다.

이 프로젝트는 교육용 건물과 지원 시설을 포함해 총 35.5무(약 2.67헥타르) 면적에 걸쳐 추진된다. 내년 6월까지 완공될 예정인 이 교육용 건물은 300명의 학생을 대상으로 한 교육과 토론 및 사무 용도로 사용될 것이다.

장춘 아카데미는 ▲중국 현대화 장춘 연구 기지 ▲국제 사회과학 연구 센터 ▲경제 사회 조사 및 실험 센터 ▲농촌 활성화 훈련 및 시범 센터 ▲문화유산 및 혁신 센터 등 1개의 기지와 4개 센터를 설립할 예정이다.

이와 동시에 ▲도시와 농촌의 통합 ▲농촌 활성화 ▲사회 지배구조 ▲문화유산에 대한 교육과 연구를 수행해 영향력 있고 반복 가능한 이론적 결과를 도출하기 위해 최선을 다할 것이다.

