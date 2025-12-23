Xinhua Silk Road: el fabricante chino de baijiu convoca una reunión para aprovechar las oportunidades en un mercado cambiante

PEKÍN, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando los cambios disruptivos redefinieron la demanda del mercado en los últimos días de 2025, Wuliangye, el productor chino de baijiu, convocó recientemente su convención anual para buscar un consenso que le permitiera navegar por el cambiante mercado de los licores.

El evento, la 29.ª Convención Anual Wuliangye 12•18, atrajo la atención mundial al reunir a una multitud de profesionales en la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, al suroeste de China, para descifrar cómo cambió el sector chino del baijiu y hacia dónde se dirige.

photo

Los expertos presentes destacaron los cambios disruptivos y generales en las estructuras de los productos, el mercado y el consumo del sector del baijiu, y afirmaron que es imperativo que los productores hagan frente a los desafíos.

Básicamente, el panorama competitivo, la orientación hacia el valor y la lógica de mercado del sector del baijiu se están transformando, lo que convierte el presente en un momento crucial para que los fabricantes de licores tomen la iniciativa y se aseguren el futuro.

La nueva oferta impulsada por la demanda y la nueva demanda impulsada por la oferta reflejan la situación actual de la industria del baijiu, afirmó Zeng Congqin, presidente del Grupo Wuliangye, quien añadió que la empresa está bien preparada y confía en poder afrontar la reestructuración del sector.

La determinación de Wuliangye se deriva de sus ventajas profundamente arraigadas en su desarrollo fundamental, la calidad de sus productos, su marca, su mercado, sus equipos y su capital, todo lo cual se espera que libere un mayor potencial de desarrollo.

Durante años, el fabricante chino de baijiu siempre ha dado prioridad a la calidad superior de sus productos, destinando 113.333,33 hectáreas de campos de cereales a la elaboración de licores y creando los talleres 529 y 533, equipados con tecnología avanzada, para llevar a cabo un control de calidad preciso.

Estos esfuerzos le valieron múltiples premios a la calidad tanto en su país como en el extranjero, incluido el EFQM Global Award 2025, uno de los tres premios a la calidad más importantes del mundo y referente en materia de calidad organizativa.

Con la apertura de 474 tiendas especializadas, tiendas de experiencias, tiendas de coleccionismo y restaurantes temáticos de Wuliangye en 2025, el fabricante chino de baijiu experimentó un aumento meteórico en la apertura de botellas en los lugares de banquetes.

Uno de sus productos con bajo contenido alcohólico, dirigido a los consumidores jóvenes, alcanzó unos ingresos por ventas de más de 100 millones de yuanes en solo dos meses tras su lanzamiento al mercado, y los escenarios de consumo en el extranjero se han enriquecido con la apertura de restaurantes temáticos Wuliangye en Singapur y Japón.

Como señaló el gerente comercial de una empresa malasia, confía en el futuro de Wuliangye dada su calidad superior, el prestigio de su marca y su valor de mercado, y está dispuesto a seguir colaborando con la empresa en Malasia.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348905.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850416/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road