新華絲路：中國白酒企業召開會議，把握市場變化中的機遇

與會專家強調，白酒行業在產品、市場和消費結構方面迎來全方位、顛覆性變革，並指出生產商必須直面這些挑戰。

白酒行業的本輪調整是競爭格局、價值導向、市場邏輯的重構，酒企正迎來贏得戰略主動的機遇期。

五糧液集團董事長曾從欽表示，新需求引領新供給，新供給創造新需求，折射出白酒行業當前正在經歷的變革，他補充說，五糧液已做好充分準備，有信心在行業洗牌中穩步前行。

五糧液的堅定決心源於其自身深厚的發展基礎及品質、品牌、市場、團隊、資金五大突出優勢，這些優勢有望進一步釋放其發展潛力。

多年來，這家中國白酒企業始終把卓越品質作為立企之基，釀酒專用糧基地達170萬畝，並打造了以硬科技為支撐的529和533車間，以實現精準的質量管控。

這些努力使其在國內外斬獲多項質量大獎，其中包括2025年歐洲質量管理基金會(EFQM)全球獎 -- 這一獎項是全球三大頂級質量獎項之一，代表著組織質量的標桿。

2025年，中國白酒企業五糧液通過開設474家專賣店、體驗店、收藏店以及五糧液主題餐廳，實現宴席場次、開瓶量較大幅度增長。

五糧液面向年輕消費者推出的一款低度酒產品，上市僅兩個月銷售額便突破1億元，同時隨著新加坡和日本五糧液主題餐廳的開業，海外消費場景也進一步得到拓展。

正如馬來西亞一家公司的業務經理所言，鑒於五糧液卓越的品質、品牌地位和市場價值，他對五糧液的未來充滿信心，並願意繼續在馬來西亞與該公司開展合作。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348905.html

SOURCE 新華絲路