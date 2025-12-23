Xinhua Silk Road：中国の白酒メーカー、市場の変化を受け、事業機会の獲得に向けた会合を開催

北京、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- 2025年の終盤に市場の需要が大きく変化している中、中国の白酒メーカーであるWuliangyeはこのほど年次大会を開催し、変化する酒類市場に対応するための共通認識の形成を図りました。

今回の第29回Wuliangye 12・18年次大会（Wuliangye 12•18 Annual Convention）は世界的な注目を集めました。多くの業界関係者が、中国南西部の四川省宜賓市に集結し、中国の白酒産業がどのように変化してきたのか、そして今後どこへ向かうのかについて議論を交わしました。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

出席した専門家らは、「白酒産業における製品、市場、消費構造の各側面で、従来の枠組みを揺るがす包括的な変化が起きている」と述べ、メーカーがこれらの課題に正面から向き合うことが不可欠であると指摘しました。

白酒産業では、競争環境や価値観、市場の在り方が大きく転換しており、酒類メーカーにとっては、将来に向けて主導的に動かなくてはいけない重要な局面を迎えているといえます。

Wuliangye GroupのZeng Congqin会長は、「現在の白酒産業が経験しているのは、新たな需要が供給を導き、新たな供給が需要を生み出しているという状況です」と述べ、「当社は業界の再編を乗り切るための十分な備えと自信を有しています」と付け加えました。

Wuliangyeの自信は、事業の発展基盤や製品の品質、ブランド、市場、人材、資本における確かな強みに裏打ちされており、これらが今後さらなる成長の可能性を引き出すと見込まれています。

同社は長年にわたり、最高品質の製品を最優先事項として掲げ、酒造りのために11万3,333.33ヘクタールの穀物栽培地を確保するとともに、先端技術を活用した「529」「533」ワークショップを設立し、厳密な品質管理を行っています。

こうした取り組みの成果として、同社は国内外で品質に関する数々の賞を受賞しており、組織品質の世界的指標とされる世界三大評価の1つ「2025年EFQMグローバル・アワード（EFQM Global Award）」も獲得しました。

2025年に専門店や体験型店舗、コレクション・ショップ、五粮液をテーマとするレストラン計474店舗を開設したことで、宴会需要における同社の白酒の出荷数は急増しました。

若年層をターゲットとした同社の低アルコール製品の1つは、発売からわずか2か月で1億元を超える売上高を記録しました。また、シンガポールや日本でも五粮液をテーマとしたレストランが開業したことで、海外における消費もさらに活況を呈しています。

あるマレーシア企業の経営責任者は、Wuliangyeの高い製品品質、ブランド力、市場価値を踏まえ、同社の将来性に強い信頼を示すとともに、今後もマレーシアにおいて協力関係を継続していく意向を示しました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/348905.html

SOURCE Xinhua Silk Road