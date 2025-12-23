BEIJING, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Als tiefgreifende Veränderungen in den letzten Tagen des Jahres 2025 die Marktnachfrage neu definierten, berief der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye kürzlich seine Jahresversammlung ein, um einen Konsens für die Bewältigung des sich wandelnden Spirituosenmarktes zu finden.

photo

Die Veranstaltung, der 29. Wuliangye 12 •18 Jahreskongress, erregte weltweites Aufsehen. In der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas versammelten sich zahlreiche Fachleute , um zu ergründen, wie sich die chinesische Baijiu-Industrie verändert hat und wohin sie sich entwickeln wird.

Die anwesenden Experten betonten, dass sich die Produkt-, Markt- und Verbrauchsstrukturen der Baijiu-Industrie grundlegend ändern und dass sich die Hersteller diesen Herausforderungen stellen müssen.

Im Wesentlichen werden die Wettbewerbslandschaft, die Wertorientierung und die Marktlogik der Baijiu-Branche neu gestaltet, was die Gegenwart zu einer entscheidenden Phase für Spirituosenhersteller macht, um die Initiative zu ergreifen und die Zukunft für sich zu gewinnen.

Die neue, nachfrageorientierte Versorgung und die neue, angebotsorientierte Nachfrage zeigen, was die Baijiu-Branche derzeit durchläuft, erklärte Zeng Congqin, Vorsitzender der Wuliangye Group. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen gut vorbereitet und zuversichtlich sei, die Umstrukturierung der Branche zu meistern.

Die Entschlossenheit von Wuliangye beruht auf seinen Vorteilen, die tief in den Entwicklungsgrundlagen, der Produktqualität, dem Markenimage, dem Markt, den Teams und dem Kapital verwurzelt sind, die allesamt ein größeres Entwicklungspotenzial freisetzen sollen.

Seit Jahren legt der chinesische Baijiu-Hersteller größten Wert auf erstklassige Produktqualität. Er hat 113.333,33 Hektar Getreidefelder für die Schnapsherstellung reserviert und die mit modernster Technik ausgestatteten Werkstätten 529 und 533 eingerichtet, um eine präzise Qualitätskontrolle zu gewährleisten.

Diese Bemühungen führten dazu, dass das Unternehmen mehrfach mit Qualitätspreisen im In- und Ausland ausgezeichnet wurde, darunter 2025 mit dem EFQM Global Award, einem der drei weltweit führenden Qualitätspreise, die als Maßstab für die Qualität von Organisationen gelten.

Durch die Eröffnung von 474 Fachgeschäften, Erlebnisgeschäften, Sammlergeschäften und Restaurants mit Wuliangye-Thematik im Jahr 2025 verzeichnete der chinesische Baijiu-Hersteller einen rasanten Anstieg der Flaschenverkäufe auf Bankettveranstaltungen.

Eines seiner alkoholarmen Produkte, das sich an junge Verbraucher richtet, erzielte innerhalb von nur zwei Monaten nach seiner Markteinführung einen Umsatz von über 100 Millionen Yuan. Darüber hinaus wurden mit der Eröffnung von Wuliangye-Themenrestaurants in Singapur und Japan neue Konsummöglichkeiten im Ausland erschlossen.

Ein Geschäftsleiter eines malaysischen Unternehmens erklärte, er sei angesichts der erstklassigen Qualität, des Markenstatus und des Marktwerts von Wuliangye zuversichtlich und bereit, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in Malaysia fortzusetzen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348905.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850416/photo.jpg