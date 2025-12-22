-Xinhua Silk Road: Fabricante chino de baijiu convoca reunión para aprovechar oportunidades en el cambiante mercado

BEIJING, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando los cambios disruptivos redefinieron la demanda del mercado a finales de 2025, el productor chino de baijiu, Wuliangye, convocó recientemente su convención anual para buscar consensos y abordar el cambiante mercado de licores.

El evento, la 29ª Convención Anual de Wuliangye 12•18, captó la atención mundial cuando un grupo de profesionales se reunió en la ciudad de Yibin, provincia de Sichuan, suroeste de China, para analizar cómo cambió la industria china del baijiu y hacia dónde se dirige.

photo

Los expertos presentes destacaron los cambios disruptivos y generalizados en las estructuras de productos, mercados y consumo de la industria del baijiu, afirmando que es imperativo que los productores afronten los desafíos.

En esencia, el panorama competitivo, la orientación al valor y la lógica del mercado de la industria del baijiu se están transformando, lo que convierte al presente en un período crítico para que los fabricantes de licores tomen la iniciativa y se posicionen en el futuro.

La nueva oferta impulsada por la demanda y la nueva demanda impulsada por la oferta revelan la situación actual de la industria del baijiu, afirmó Zeng Congqin, presidente del Grupo Wuliangye, quien añadió que la compañía está bien preparada y con confianza para afrontar la reestructuración del sector.

La determinación de Wuliangye se basa en sus ventajas, profundamente arraigadas en sus fundamentos de desarrollo: la calidad del producto, la marca, el mercado, los equipos y el capital, todo lo cual se espera que impulse un mayor potencial de desarrollo.

Durante años, el fabricante chino de baijiu ha priorizado la calidad premium de sus productos, destinando 113.333,33 hectáreas de campos de cereales a la elaboración de licor y estableciendo los talleres 529 y 533, equipados con tecnología avanzada, para un control de calidad preciso.

Estos esfuerzos le han valido la obtención de múltiples premios de calidad nacionales e internacionales, incluyendo el Premio Global EFQM 2025, uno de los tres premios de calidad más importantes del mundo que representa un referente en calidad organizacional.

Con la apertura de 474 tiendas especializadas, tiendas de experiencias, tiendas de colección y restaurantes temáticos de Wuliangye en 2025, el fabricante chino de baijiu experimentó un aumento meteórico en la apertura de botellas en salones para banquetes.

Uno de sus productos bajos en alcohol, dirigido a consumidores jóvenes, generó más de 100 millones de yuanes en ventas en tan solo dos meses tras su lanzamiento en el mercado internacional, y se enriqueció con la apertura de restaurantes con temática Wuliangye en Singapur y Japón.

Como señaló un gerente comercial de una empresa de Malasia, confía en el futuro de Wuliangye, dada su alta calidad, prestigio de marca y valor de mercado, y está dispuesto a seguir colaborando con la empresa en Malasia.

