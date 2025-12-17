Xinhua Silk Road: Quanzhou baut durch lebendiges Kulturerbe globale Verbindungen auf

BEIJING, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Einst von Marco Polo als „großer östlicher Hafen" gepriesen, in dem es von Händlern und Waren nur so wimmelte, fasziniert Quanzhou, eine Weltkulturerbestadt in der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian, auch heute noch Besucher mit ihrem lebendigen Erbe, ihrem pulsierenden Straßenleben und ihrer anhaltenden Offenheit.

Photo shows a foreign tourist photographing a tourism brochure at the tourist service center in Quanzhou.

2024 verzeichnete Quanzhou mehr als 100 Millionen Touristenbesuche, was einem Anstieg von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Reisende kommen nicht nur, um der Geschichte nachzuspüren, sondern auch, um eine Stadt zu erleben, in der das tägliche Leben und das kulturelle Erbe eng miteinander verflochten sind.

Von Tusun-Gelee aus Küstenmeereswürmern bis hin zu festlichen Frühlingsrollen, bekannt als Runbing, spiegelt die Küche von Quanzhou sowohl maritime Traditionen als auch volkstümliche Bräuche wider.

Am 31. Oktober wurde die Stadt von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zur „Kreativen Stadt der Gastronomie" ernannt.

Die Altstadt von Quanzhou erstreckt sich über etwas mehr als sechs Quadratkilometer und ist nach wie vor die Heimat von Generationen von Einwohnern. Die lokalen Behörden haben einen Ansatz der „Mikrorenovierung" gewählt, bei dem die ursprünglichen Stadtviertel erhalten bleiben, während die Lebensbedingungen und die Zugänglichkeit für Besucher verbessert werden.

Das immaterielle Kulturerbe ist ein weiteres Highlight. Quanzhou gilt als Wiege traditioneller chinesischer Opern wie der Liyuan-Oper, der Gaojia-Oper und des Marionettentheaters. Die Vorstellungen im Marionettentheater von Quanzhou sind oft innerhalb weniger Minuten ausverkauft und ziehen Zuschauer aus dem ganzen Land an. Viele junge Darsteller haben sich den Truppen angeschlossen und sorgen so für die Vitalität dieser Kunstformen.

Im Dorf Xunpu hat sich der einst lokale Brauch, aufwendige Blumenkopfbedeckungen zu tragen, landesweit verbreitet, während Austernschalenhäuser von dem jahrhundertealten Überseehandel zeugen.

Heute leben in Quanzhou Tausende ausländischer Händler, die in den Bereichen Textilien, Handel und E-Commerce tätig sind. Dank verbesserter mehrsprachiger Dienstleistungen und vereinfachter Visabestimmungen empfängt die Stadt immer mehr internationale Besucher und lebt damit ihre Rolle als globaler Hafen des kulturellen Austauschs wieder auf

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348816.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847336/photo.jpg