新華絲路：泉州以活態遺產融通世界

從用灘涂上的星蟲製成的土筍凍，到節日吃的潤餅，泉州美食兼顧了沿海傳統和民間習俗。

10月31日，泉州入選聯合國教科文組織創意城市網絡「美食之都」。

泉州古城面積僅略超6平方公里，古城居民世代生活於此。當地採取「微改造」模式，在保留原有街區風貌的同時，改善了居住條件和遊客體驗。

非物質文化遺產是另一大亮點。泉州是梨園戲、高甲戲、提線木偶戲等中國傳統戲劇的發源地。泉州木偶劇院的演出門票常常在幾分鐘內售罄，吸引著來自全國各地的觀眾。許多青年演員已加入其中，為這些藝術形式注入了活力。

在蟳埔村，當地的「簪花圍」習俗已風靡全國，而蚵殼厝則見證了數百年的海外貿易歷史。

如今，數千名外商常駐泉州，從事紡織、貿易和電商等行業。隨著多語言服務的完善和簽證便利化措施的推進，這座城市正迎來越來越多的國際訪客，重現了其作為全球文化交流港口的盛況。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348816.html

SOURCE 新華絲路