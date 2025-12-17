Xinhua Silk Road: Quanzhou construye conexiones globales a través del patrimonio vivo

BEIJING, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Quanzhou, ciudad patrimonio de la humanidad situada en la provincia de Fujian, en el sudeste de China, aclamada en su día por Marco Polo como un "gran puerto oriental" repleto de comerciantes y mercancías, sigue hoy cautivando a los visitantes con su patrimonio vivo, su vibrante vida callejera y su duradera apertura.

Photo shows a foreign tourist photographing a tourism brochure at the tourist service center in Quanzhou.

En 2024, Quanzhou recibió más de 100 millones de visitas turísticas, un 16,8 % más interanual. Los viajeros vienen no solo para descubrir la historia, sino también para descubrir una ciudad donde la vida cotidiana y el legado cultural se mantienen estrechamente entrelazados.

Desde la gelatina tusun hecha de gusanos marinos costeros hasta los festivos rollitos de primavera conocidos como runbing, la cocina de Quanzhou refleja tanto las tradiciones marítimas como las costumbres populares.

El 31 de octubre, la ciudad fue designada "Ciudad Creativa de la Gastronomía" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Con una extensión de poco más de seis kilómetros cuadrados, la antigua ciudad de Quanzhou sigue albergando generaciones de residentes. Las autoridades locales han adoptado un enfoque de micro-renovación, preservando los barrios originales y mejorando las condiciones de vida y el acceso de los visitantes.

El patrimonio cultural inmaterial es otro punto destacado. Quanzhou es considerada la cuna de óperas tradicionales chinas como la Ópera Liyuan, la Ópera Gaojia y el teatro de marionetas de hilo. Las funciones en el Teatro de Marionetas de Quanzhou suelen agotar las entradas en cuestión de minutos, atrayendo a público de todo el país. Numerosos jóvenes artistas se han unido a las compañías, lo que ha asegurado la vitalidad de estas formas artísticas.

En la aldea de Xunpu, la costumbre, que antaño era local, de llevar elaborados tocados florales se ha vuelto viral en todo el país, mientras que las casas hechas de conchas de ostras dan testimonio de un comercio exterior de siglos de antigüedad.

Hoy en día, Quanzhou alberga a miles de comerciantes extranjeros dedicados a la industria textil, el comercio y el comercio electrónico. Gracias a la mejora de los servicios multilingües y la facilitación de visados, la ciudad recibe a un número creciente de visitantes internacionales, revitalizando una vez más su papel como puerto global de intercambio cultural.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348816.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847336/photo.jpg