Xinhua Silk Road: Quanzhou genera conexiones a nivel mundial mediante el patrimonio vivo

Quanzhou, ciudad patrimonio de la humanidad situada en la provincia de Fujian, al sureste de China, fue aclamada en su día por Marco Polo como un "gran puerto oriental" con gran cantidad de comerciantes y mercancías que en la actualidad, sigue cautivando a los visitantes con su patrimonio vivo, su animada vida callejera y su tradicional hospitalidad.

La foto muestra a un turista extranjero fotografiando un folleto turístico en el centro de atención al turista de Quanzhou.

En 2024, Quanzhou recibió más de 100 millones de visitas turísticas, lo que supone un aumento del 16,8 % con respecto al año anterior. Los viajeros no solo vienen para seguir las huellas de la historia, sino también para experimentar una ciudad en la que la vida cotidiana y el legado cultural siguen estando estrechamente interconectados.

Desde la gelatina tusun, elaborada con gusanos marinos costeros, hasta los festivos rollitos de primavera conocidos como runbing, la gastronomía de Quanzhou refleja tanto las tradiciones marítimas como las costumbres populares.

El 31 de octubre, la ciudad fue designada "Ciudad Creativa de la Gastronomía" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Con una superficie de poco más de seis kilómetros cuadrados, la antigua ciudad de Quanzhou sigue siendo el hogar de generaciones de residentes. Las autoridades locales han adoptado un enfoque de "microrrenovación", que preserva los barrios originales a la vez que mejora las condiciones de vida y el acceso de los visitantes.

El patrimonio cultural inmaterial es otro aspecto para destacar. Quanzhou es considerada la cuna de óperas tradicionales chinas como la ópera Liyuan, la ópera Gaojia y el teatro de marionetas de hilo. Las entradas para los espectáculos del Teatro de Marionetas de Quanzhou suelen agotarse en cuestión de minutos, ya que atraen a espectadores de todo el país. Muchos jóvenes artistas se han unido a los elencos, lo que garantiza la vitalidad de estas formas artísticas.

En Xunpu Village, la que fuera una costumbre local de llevar elaborados tocados de flores se expandió por todo el país, mientras que las casas construidas con conchas de ostras dan testimonio de siglos de comercio con el extranjero.

En la actualidad, Quanzhou es el hogar de miles de comerciantes extranjeros dedicados al sector textil, los negocios y el comercio electrónico. Gracias a la mejora de los servicios multilingües y a la simplificación de los trámites para obtener visados, la ciudad está recibiendo una cantidad cada vez mayor de visitantes internacionales, lo que le permite recuperar su papel como puerto global de intercambio cultural.

