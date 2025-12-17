Xinhua Silk Road : Quanzhou tisse des liens mondiaux grâce au patrimoine vivant

PÉKIN, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Autrefois saluée par Marco Polo comme un « grand port oriental » abritant une multitude de marchands et de marchandises, Quanzhou, ville classée au patrimoine mondial de l'humanité dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine, continue aujourd'hui de fasciner les visiteurs par son patrimoine vivant, ses rues animées et son ouverture durable.

La photo montre un touriste étranger photographiant une brochure touristique au centre de services touristiques de Quanzhou. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En 2024, Quanzhou a accueilli plus de 100 millions visites touristiques, soit une augmentation de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Les voyageurs ne viennent pas seulement pour retracer l'histoire, mais aussi pour découvrir une ville où la vie quotidienne et l'héritage culturel restent étroitement associés.

De la gelée de ver marin (tusun) à base de vers marins côtiers aux rouleaux de printemps festifs appelés runbing, la cuisine de Quanzhou reflète à la fois les traditions maritimes et les coutumes populaires.

Le 31 octobre, la ville a obtenu le titre de « Ville créative de la gastronomie » par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Couvrant un peu plus de six kilomètres carrés, l'ancienne ville de Quanzhou reste un lieu où vivent plusieurs générations d'habitants. Les autorités locales ont adopté une approche de « micro-rénovation », en préservant les quartiers d'origine tout en améliorant les conditions de vie et l'accès des visiteurs.

Le patrimoine culturel immatériel est un autre point fort. Quanzhou est considérée comme un berceau des opéras chinois traditionnels tels que l'opéra Liyuan, l'opéra Gaojia et le théâtre de marionnettes à cordes. Les représentations du théâtre de marionnettes de Quanzhou sont souvent complètes en quelques minutes et attirent des spectateurs de tout le pays. De nombreux jeunes interprètes ont rejoint les troupes, assurant la vitalité de ces formes d'art.

Dans le village de Xunpu, la coutume locale consistant à porter des coiffes florales élaborées est devenue virale à l'échelle nationale, tandis que les maisons en coquilles d'huîtres témoignent d'un commerce séculaire avec l'étranger.

Aujourd'hui, des milliers de marchands étrangers engagés dans le textile, le commerce et l'e-commerce vivent à Quanzhou. Grâce à l'amélioration des services multilingues et à la facilitation de l'obtention des visas, la ville accueille un nombre croissant de visiteurs internationaux, renouvelant une fois de plus son rôle de port mondial d'échanges culturels.

