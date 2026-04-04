Xinhua Silk Road: Shanghai Fashion Week ocupa o quarto lugar no mais recente relatório de índice de vitalidade

PEQUIM, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Shanghai Fashion Week subiu para o quarto lugar globalmente, ultrapassando Nova York, segundo um relatório divulgado na quinta-feira em Xangai. O Relatório do Índice Global do Setor da Moda - Índice de Vitalidade da Fashion Week (2025), publicado pelo Serviço de Informação Econômica da China, descreve Xangai como a cidade-polo que mais cresce no cenário global da moda.

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As semanas de moda de Paris e Milão mantiveram as duas primeiras posições globais. Londres e Xangai ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, com o dinamismo comercial e a transformação digital apontados como seus principais diferenciais competitivos.

Pela primeira vez, o relatório adicionou um indicador de "atividade comercial" para quantificar a capacidade de cada semana de moda de integrar recursos comerciais e convertê-los em transações de mercado. A Shanghai Fashion Week registrou 1.217 marcas comerciais, ficando atrás apenas de Paris, e operou sete plataformas digitais de comércio, o maior número entre todas as oito semanas de moda pesquisadas.

O relatório apontou lacunas persistentes. As 23 categorias de produtos da Shanghai Fashion Week e o preço médio de transação de 420 dólares americanos representam apenas 64% e 54% dos números da Paris Fashion Week, respectivamente, refletindo um mercado ainda dominado por marcas de médio e emergente, mas com potencial de crescimento significativo.

Na dimensão de agregação de elementos, Paris e Milão lideraram com 429 e 387 marcas participantes e 544 e 529 eventos, respectivamente, enquanto Xangai sediou cerca de 200 eventos e se destacou pela participação de novas marcas. Em influência no setor, Xangai ficou em primeiro lugar globalmente em número de designers, e sua pontuação em tendências de inovação também ficou entre as melhores.

O mercado varejista de vestuário e moda da China atingiu quase US$ 460 bilhões em 2025, mantendo sua posição como o maior mercado individual do mundo. A taxa de penetração do comércio eletrônico de moda global subiu de 18% em 2020 para aproximadamente 36% em 2025, ultrapassando 45% nos mercados emergentes.

Em relação à sustentabilidade, aproximadamente 72% dos consumidores globais afirmaram estar dispostos a pagar um preço mais alto por produtos sustentáveis, com a maioria aceitando um acréscimo de 5% a 10%. O relatório dedicou um capítulo específico à inteligência artificial, observando que de 58% a 60% dos varejistas de moda globais integraram a IA em suas operações e marketing.

O relatório concluiu que a Shanghai Fashion Week está em uma transição crítica, da expansão de escala para o aprimoramento de capacidades, e deve aprofundar a integração da cultura local, do design contemporâneo e da alta-costura para fortalecer seu papel como um centro comercial que conecta design e consumo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949640/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road