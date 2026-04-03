Xinhua Silk Road : La Fashion Week de Shanghai occupe la 4e place dans le dernier rapport sur l'indice de vitalité

BEIJING, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Selon un rapport publié jeudi à Shanghai, la Fashion Week de Shanghai s'est hissée à la quatrième place mondiale, dépassant celle de New York. Le Global Fashion Industry Index-Fashion Week Vitality Index Report (2025), publié par le China Economic Information Service, décrit Shanghai comme la ville nodale à la croissance la plus rapide dans le paysage mondial de la mode.

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Les Fashion Weeks de Paris et de Milan ont conservé les deux premières places au niveau mondial. Londres et Shanghai se sont classées troisième et quatrième, le dynamisme commercial et la transformation numérique étant cités comme leur compétitivité de base.

Pour la première fois, le rapport a intégré un indicateur intitulé « activité commerciale » afin de mesurer la capacité de chaque Fashion Week à mobiliser des ressources commerciales et à les transformer en transactions commerciales. La Fashion Week de Shanghai a réuni 1 217 marques professionnelles, se classant ainsi en deuxième position derrière Paris, et a mis en place sept plateformes commerciales numériques, soit le chiffre le plus élevé parmi les huit Fashion Weeks étudiées.

Le rapport a mis en évidence des lacunes persistantes. Les 23 catégories de produits et le prix moyen de transaction de 420 dollars américains de la Fashion Week de Shanghai ne représentent respectivement que 64 % et 54 % des chiffres de la Fashion Week de Paris, ce qui témoigne d'un marché encore dominé par les marques de milieu de gamme et les marques émergentes, mais qui présente un potentiel de croissance considérable.

En termes de nombre d'acteurs, Paris et Milan se sont placées en tête avec respectivement 429 et 387 marques participantes et 544 et 529 événements, tandis que Shanghai a accueilli environ 200 événements et s'est distinguée par la participation de nouvelles marques. En termes d'influence industrielle, Shanghai s'est classée première au niveau mondial pour le nombre de créateurs, et son score en matière de dynamisme innovant la place également parmi les meilleures.

Le marché chinois de l'habillement et de la mode au détail a atteint près de 460 milliards de dollars américains en 2025, conservant ainsi sa position de premier marché mondial. Le taux de pénétration du commerce électronique de la mode dans le monde est passé de 18 % en 2020 à environ 36 % en 2025, dépassant les 45 % dans les marchés émergents.

En ce qui concerne la durabilité, environ 72 % des consommateurs mondiaux se sont déclarés prêts à payer un supplément pour des produits durables, la plupart d'entre eux acceptant une majoration de 5 à 10 %. Le rapport consacre un chapitre à l'intelligence artificielle et indique que 58 à 60 % des détaillants de mode mondiaux ont intégré l'intelligence artificielle dans leurs opérations et leur marketing.

Le rapport conclut que la Fashion Week de Shanghai se trouve à un tournant décisif, passant d'une expansion quantitative à une amélioration qualitative, et qu'elle devrait renforcer l'intégration de la culture locale, du design contemporain et de la haute couture afin de consolider son rôle de pôle commercial reliant le design à la consommation.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

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