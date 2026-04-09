新華絲路：最新時裝周活力指數報告顯示上海時裝周位列全球第四

報告首次增設「商貿活躍度」指標，用以量化分析各個時裝周的商業資源整合能力與市場轉化能力。上海時裝周匯聚1217個商貿品牌，規模僅次於巴黎；同時運營7個數字化商貿平台為樣本時裝周中最高。

報告指出，上海時裝周仍存在差距。其產品類別達到23類，商貿成交價為420美元，分別是巴黎時裝周的64%和54%，反映出市場仍以中端及成長型品牌為主，但增長潛力巨大。

在「要素聚集度」維度上，巴黎、米蘭分別以429個、387個參展品牌及544場、529場發佈活動領跑；上海舉辦約200場發佈活動，在新銳品牌參與方面表現突出。在「行業影響度」維度上，上海時裝周設計師數量居全球第一，創新趨勢評分亦位居前列。

2025年，中國服裝與時尚零售市場規模接近4600億美元，穩居全球最大單一市場地位。全球時尚零售電商滲透率從2020年的18%升至2025年的約36%，電商渠道在新興市場的占比更是超過45%。

可持續發展方面，約72%的全球消費者願為可持續產品支付溢價，多數可接受5%至10%的溢價。報告特設人工智能專章，數據顯示58%至60%的全球時尚零售商已將人工智能融入運營與營銷環節中。

報告認為，上海時裝周正處於由「規模擴展」向「能力升級」的關鍵轉型期，應深挖本土文化、當代設計與高級定制的融合路徑，強化其作為銜接設計端與消費端的重要商貿樞紐的地位。

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SOURCE 新華絲路