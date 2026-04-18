Xinhua Silk Road: Ningbo e a transição da China de fabricar coisas a torná-las mais inteligentes

PEQUIM, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ao longo da costa leste da China, o Porto de Ningbo-Zhoushan, na Província de Zhejiang, dificilmente fica em silêncio. Navios chegam e partem sem parar, e no interior, os pisos das fábricas mantêm um ritmo semelhante.

Essa combinação ajuda a explicar o papel de destaque de Ningbo no cenário industrial da China. Não é apenas um grande porto, mas também um dos polos industriais mais importantes do país.

Técnico depura robô humanoide em uma empresa em Ningbo, na Província de Zhejiang, leste da China, em 26 de março de 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Aqui, os setores tradicionais ainda representam cerca de 55 por cento de sua base industrial, aproximadamente em linha com a estrutura nacional. Seu alcance industrial é notavelmente amplo, abrangendo 36 das 41 principais categorias industriais da China. Mais de 90 por cento de seus fabricantes são de propriedade privada, embora grandes empresas apoiadas pelo Estado também continuem fazendo parte do cenário.

Todas essas características fazem de Ningbo um microcosmo revelador do setor manufatureiro da China em transição.

"Transição" é certamente a palavra correta. Nos últimos anos, a cidade tem atualizado de forma constante sua base manufatureira, utilizando ferramentas digitais, plataformas de internet industrial e IA para tornar a produção mais inteligente, eficiente e precisa.

O ritmo tem acelerado este ano. Nos dois primeiros meses de 2026, o valor agregado da produção industrial das empresas acima do porte designado em Ningbo aumentou 9,3 por cento em relação ao ano anterior, 4 pontos percentuais mais rápido do que a taxa anual de 2025. Dos 36 principais setores da cidade, 27 se expandiram. A produção de automóveis, computadores e equipamentos de comunicação, assim como a fabricação de equipamentos gerais, registrou forte crescimento durante esse período.

Ainda mais revelador do que os números principais está nas mudanças que estão ocorrendo no chão de fábrica.

Em uma área de exibição interativa administrada pela Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd., robôs humanoides balançam ao som da música enquanto máquinas sobre rodas empilham mercadorias nas prateleiras de supermercados. Fluxos de dados provenientes de sensores táteis, movimentos de braços robóticos e transmissões de vídeo são então realimentados no treinamento de modelos.

Para Zhou Xingyou, presidente da divisão de inteligência incorporada e vice-presidente da Joyson Holding Co., Ltd., uma empresa de manufatura inteligente com atuação global que vai de sistemas automotivos à robótica de inteligência incorporada, o diferencial de Ningbo está em sua abundância de cenários industriais reais.

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FONTE Xinhua Silk Road