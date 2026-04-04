Xinhua Silk Road: La Semana de la Moda de Shanghái se ubica en el cuarto lugar en el último informe del índice de vitalidad

PEKÍN, 4 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Semana de la Moda de Shanghái ascendió al cuarto lugar a nivel mundial, por delante de Nueva York, según un informe publicado el jueves en Shanghái. El Global Fashion Industry Index-Fashion Week Vitality Index Report (2025), emitido por el Servicio de Información Económica de China, describe a Shanghái como el nodo urbano de más rápido crecimiento en el panorama internacional de la moda.

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Las semanas de la moda de París y Milán mantuvieron los dos primeros puestos de la clasificación mundial. Londres y Shanghái se ubicaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente al contar con su vitalidad comercial y la transformación digital como sus principales ventajas competitivas.

Por primera vez, el informe añadió la "actividad comercial" como indicador para cuantificar la capacidad de las semanas de la moda de integrar los recursos comerciales y convertirlos en transacciones del mercado. La Semana de la Moda de Shanghái registró 1.217 marcas comerciales, superada solo por París, y operó siete plataformas de comercio digital, lo cual representa la cifra más alta entre las ocho semanas de la moda analizadas.

El informe señaló deficiencias persistentes. Las 23 categorías de productos y el precio promedio de transacción de 420 USD de la Semana de la Moda de Shanghái representan solo el 64 % y el 54 % respectivamente en relación con las cifras de la Semana de la Moda de París, lo que refleja un mercado aún dominado por marcas de gama media y emergentes, pero con un importante potencial de crecimiento.

En cuanto al volumen de actividad, París y Milán se mantuvieron en la cima con 429 y 387 marcas participantes, y 544 y 529 eventos respectivamente, mientras Shanghái celebró alrededor de 200 eventos y se distinguió por la participación de nuevas marcas. En relación con la influencia en el sector, Shanghái dominó la lista a nivel mundial por la cantidad de diseñadores y su puntuación en tendencias de innovación le permitió posicionarse entre los primeros lugares.

El mercado minorista de ropa y moda de China recaudó casi 460.000 millones de dólares estadounidenses en 2025, consolidándose como el mercado más grande del mundo en este sector. El índice de penetración del comercio electrónico de la moda a nivel mundial aumentó de un 18 % en 2020 a un 36 % aproximadamente en 2025 y superó el 45 % en los mercados emergentes.

En materia de sostenibilidad, cerca del 72 % de los consumidores mundiales expresó que estaba dispuesto a pagar más por productos sostenibles y la mayoría aceptó un incremento del precio de entre el 5 % y el 10 %. El informe dedicó un capítulo específico a la inteligencia artificial y señaló que entre el 58 % y el 60 % de las tiendas minoristas de moda a nivel internacional han integrado la IA en sus operaciones y marketing.

El informe concluyó que la Semana de la Moda de Shanghái atraviesa un momento de transición crucial, al pasar de la expansión a gran escala a la mejora de sus capacidades, y que debía aumentar la integración de la cultura local, el diseño contemporáneo y la alta costura para fortalecer su papel como centro comercial que conecta el diseño con el consumo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949640/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road