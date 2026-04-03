Xinhua Silk Road: La Semana de la Moda de Shanghái en el cuarto lugar en el informe del índice de vitalidad

-Xinhua Silk Road: La Semana de la Moda de Shanghái ocupa el cuarto lugar en el último informe del índice de vitalidad

BEIJING, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Semana de la Moda de Shanghái ha ascendido al cuarto puesto a nivel mundial, superando a Nueva York, según un informe publicado el jueves en Shanghái. El Global Fashion Industry Index-Fashion Week Vitality Index Report (2025), publicado por el Servicio de Información Económica de China, describe a Shanghái como la ciudad nodal de más rápido crecimiento en el panorama mundial de la moda.

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Las semanas de la moda de París y Milán mantuvieron los dos primeros puestos a nivel mundial. Londres y Shanghái se ubicaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, destacando la vitalidad comercial y la transformación digital como sus principales ventajas competitivas.

Por primera vez, el informe incluyó un indicador de "actividad comercial" para cuantificar la capacidad de cada semana de la moda para integrar recursos comerciales y convertirlos en transacciones de mercado. La Semana de la Moda de Shanghái registró 1.217 marcas comerciales, solo superada por París, y operó siete plataformas de comercio digital, la cifra más alta entre las ocho semanas de la moda analizadas.

El informe señaló deficiencias persistentes. Las 23 categorías de productos de la Semana de la Moda de Shanghái y el precio promedio de transacción de 420 dólares estadounidenses representan solo el 64 % y el 54 % de las cifras de la Semana de la Moda de París, respectivamente, lo que refleja un mercado aún dominado por marcas de gama media y emergentes, pero con un importante potencial de crecimiento.

En la dimensión de agregación de elementos, París y Milán lideraron con 429 y 387 marcas participantes y 544 y 529 eventos respectivamente, mientras que Shanghái albergó alrededor de 200 eventos y se distinguió por la participación de nuevas marcas. En cuanto a la influencia en la industria, Shanghái ocupó el primer lugar a nivel mundial en número de diseñadores, y su puntuación en tendencias de innovación también se ubicó entre las mejores.

El mercado minorista de moda y confección de China alcanzó casi 460.000 millones de dólares estadounidenses en 2025, manteniendo su posición como el mercado único más grande del mundo. La tasa de penetración del comercio electrónico de moda global aumentó del 18 % en 2020 a aproximadamente el 36 % en 2025, superando el 45 % en los mercados emergentes.

En cuanto a la sostenibilidad, aproximadamente el 72 % de los consumidores globales afirmó estar dispuesto a pagar un precio superior por productos sostenibles, y la mayoría aceptó un sobreprecio de entre el 5 % y el 10 %. El informe dedicó un capítulo a la inteligencia artificial, señalando que entre el 58 % y el 60 % de los minoristas de moda globales la han integrado en sus operaciones y marketing.

El informe concluyó que la Semana de la Moda de Shanghái se encuentra en una transición crucial, pasando de la expansión a la mejora de sus capacidades, y que debería profundizar la integración de la cultura local, el diseño contemporáneo y la alta costura para fortalecer su papel como centro comercial que conecta el diseño con el consumo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

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