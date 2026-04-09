Xinhua Silk Road: Wuliangye, marca chinesa de baijiu, celebra o vigésimo quinto aniversário do Fórum de Boao como parceira estratégica honorária

PEQUIM, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O fabricante chinês de baijiu Wuliangye participou da Conferência Anual 2026 do Fórum de Boao para a Ásia (BFA) como parceiro estratégico honorário e fornecedor da bebida oficial, marcando o 25º aniversário do fórum.

O evento ocorreu de 24 a 27 de março sob o tema "Moldando um futuro compartilhado: novas dinâmicas, novas oportunidades, nova cooperação." A Wuliangye tem sido parceira do fórum por nove anos consecutivos, desde 2018.

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No estande da marca, a Wuliangye apresentou produtos de baijiu com temas do zodíaco e também inspirados na Copa do Mundo. Ela também montou uma experiência pop-up ao ar livre, apresentando uma bebida com 29% de teor alcoólico, uma zona de coquetéis preparados por robôs e jogos interativos. A empresa também participou da sessão plenária de abertura, das reuniões do conselho e de um jantar de gala em comemoração ao 25º aniversário.

Em 26 de março, a Wuliangye organizou uma recepção especial à noite, apresentando três coquetéis preparados com suas bebidas de 29%, 39% e 52% de teor alcoólico, simbolizando gratidão pelo passado, presente e futuro.

De 20 de março a 30 de abril, a Wuliangye lançou a "temporada de consumo de Boao" nos canais duty-free e de varejo de Hainan, com promoções e campanhas interativas para engajar os consumidores.

A participação no fórum é um componente essencial da estratégia de internacionalização da Wuliangye. Até o momento, a "Harmony Global Tour" da marca já alcançou 19 países e regiões. A empresa estabeleceu três centros internacionais de marketing nas regiões Ásia-Pacífico, Europa e Américas, e abriu restaurantes Wuliangye em Hong Kong, Tóquio e Singapura para inserir o baijiu chinês nos cenários sociais locais.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952852/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road