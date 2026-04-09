Xinhua Silk Road : Wuliangye, le distilleur chinois de baijiu, célèbre le 25e anniversaire du Forum de Boao en tant que partenaire stratégique honoraire

PÉKIN, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le distilleur chinois du spiritueux baijiu a participé à la Conférence annuelle 2026 du Forum de Boao pour l'Asie (BFA) en tant que partenaire stratégique honoraire et fournisseur de la liqueur désignée, marquant ainsi le 25e anniversaire du forum.

L'événement s'est déroulé du 24 au 27 mars sur le thème « Façonner un avenir commun : nouvelles dynamiques, nouvelles opportunités, nouvelle coopération. » Wuliangye est le partenaire du forum depuis 2018, soit neuf années consécutives.

photo

Au stand de la marque, Wuliangye a présenté des produits baijiu sur le thème du zodiaque et des produits inspirés de la Coupe du monde. La société a également organisé un bar de plein air avec une boisson à 29 % d'alcool, une zone de fabrication de cocktails robotisés et des jeux interactifs. L'entreprise a participé à la séance plénière d'ouverture, aux réunions du conseil d'administration et au dîner de gala du 25e anniversaire.

Le 26 mars, Wuliangye a organisé une réception dédiée, présentant trois cocktails à base de liqueurs à 29 %, 39 % et 52 % d'alcool, symbolisant la gratitude pour le passé, le présent et l'avenir.

Du 20 mars au 30 avril, Wuliangye a lancé une « saison de consommation de Boao » dans les magasins hors taxes et les circuits de vente au détail de Hainan, avec des promotions et des campagnes interactives afin d'attirer les consommateurs.

La participation au forum est un élément clé de la stratégie de mondialisation de Wuliangye. À ce jour, le « Harmony Global Tour » de la marque s'est déplacé dans 19 pays et régions. L'entreprise a établi trois centres de commercialisation internationaux dans la région Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique et a ouvert des points de restauration Wuliangye à Hong Kong, Tokyo et Singapour pour intégrer le baijiu chinois dans le contexte local.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2952852/photo.jpg