Xinhua Silk Road: 중국 바이주 브랜드 우량예, 보아오포럼 25주년 명예 전략 파트너로 참가

베이징, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 중국 바이주 제조사 우량예(Wuliangye)가 명예 전략 파트너 및 공식 지정 주류 제공사로서 보아오 아시아포럼(Boao Forum for Asia, BFA) 2026 연례 회의에 참여하며 포럼 25주년을 기념했다.

이번 행사는 3월 24일부터 27일까지 '공동의 미래 형성: 새로운 역동성, 새로운 기회, 새로운 협력(Shaping a Shared Future: New Dynamics, New Opportunities, New Cooperation)'이라는 주제로 진행되었다. 우량예는 2018년부터 9년 연속 이 포럼과 파트너십을 이어오고 있다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

우량예는 브랜드 부스에서 십이지신 테마의 바이주 제품과 월드컵 영감 제품을 선보였다. 또한 29도 음료, 로봇 칵테일 제조 구역, 인터랙티브 게임을 갖춘 야외 팝업 체험 공간도 마련했다. 회사는 개막 전체 회의, 이사회 회의, 25주년 기념 갈라 디너에도 참가했다.

3월 26일 우량예는 전용 저녁 리셉션을 개최해 29도, 39도, 52도 주류를 기반으로 한 세 가지 칵테일을 선보이며 과거, 현재, 미래에 대한 감사를 상징했다.

3월 20일부터 4월 30일까지 우량예는 하이난의 면세 및 소매 채널 전반에 걸쳐 '보아오 소비 시즌(Boao consumption season)'을 출시하고, 프로모션과 인터랙티브 캠페인으로 소비자들과 소통했다.

이번 포럼 참가는 우량예의 글로벌 진출 전략의 핵심 요소다. 현재까지 브랜드의 '하모니 글로벌 투어(Harmony Global Tour)'는 19개국 및 지역에 이르렀다. 회사는 아시아 태평양, 유럽, 아메리카에 3개의 국제 마케팅 센터를 설립했으며, 홍콩, 도쿄, 싱가포르에 우량예 다이닝 매장을 열어 중국 바이주를 현지 사교 문화에 정착시키고 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

SOURCE Xinhua Silk Road