Xinhua Silk Road: Wuliangye, la marca china de baijiu, celebra el vigésimo quinto aniversario del Foro de Boao como socio estratégico honorario

PEKÍN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Wuliangye, el fabricante chino de baijiu, participó en la Conferencia Anual de 2026 del Foro de Boao para Asia (BFA, por sus siglas en inglés) como socio estratégico honorario y proveedor de la bebida alcohólica oficial, con motivo del 25.º aniversario del foro.

El evento se celebró del 24 al 27 de marzo bajo el lema "Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación". Wuliangye colabora con el foro de forma ininterrumpida desde 2018.

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En su stand de marca, Wuliangye presentó productos de baijiu inspirados en el zodiaco y en la Copa del Mundo. También montó una experiencia pop-up al aire libre con una bebida de 29 % de graduación alcohólica, una zona de coctelería preparada por robots y juegos interactivos. La empresa participó en la sesión plenaria de apertura, en las reuniones de la junta directiva y en una cena de gala con motivo del 25.º aniversario.

El 26 de marzo, Wuliangye organizó una recepción nocturna especial, en la que presentó tres cócteles elaborados con sus licores de 29 %, 39 % y 52 % de graduación alcohólica, que simbolizaban el agradecimiento por el pasado, el presente y el futuro.

Del 20 de marzo al 30 de abril, Wuliangye lanzó una "temporada de consumo de Boao" en los canales libres de impuestos y minoristas de Hainan, con promociones y campañas interactivas para atraer a los consumidores.

La participación en el foro es un componente clave de la estrategia de internacionalización de Wuliangye. Hasta la fecha, la gira "Harmony Global Tour" de la marca ha llegado a 19 países y regiones. La empresa estableció tres centros de mercadeo internacional en la región de Asia-Pacífico, Europa y América, y abrió locales de restauración Wuliangye en Hong Kong, Tokio y Singapur para integrar el baijiu chino en los entornos sociales locales.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952852/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road