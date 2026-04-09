- Xinhua Silk Road: La marca china de baijiu Wuliangye celebra el 25º aniversario del Foro de Boao como socio estratégico honorario

PEKÍN, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa china de baijiu Wuliangye participó en la Conferencia Anual de 2026 del Foro de Boao para Asia (BFA) en calidad de socio estratégico honorario y proveedor oficial de bebidas alcohólicas, con motivo del 25º aniversario del foro.

El evento se celebró del 24 al 27 de marzo bajo el lema 'Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación'. Wuliangye lleva colaborando con el foro de forma ininterrumpida desde 2018.

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En el expositor de marca, Wuliangye presentó productos de baijiu inspirados en el zodiaco y en la Copa del Mundo. También montó una experiencia pop-up al aire libre con una bebida con un 29% de graduación alcohólica, una zona de coctelería robotizada y juegos interactivos. La empresa participó en la sesión plenaria de apertura, en las reuniones de la junta directiva y en una cena de gala con motivo del 25º aniversario.

El 26 de marzo, Wuliangye organizó una recepción nocturna especial en la que presentó tres cócteles elaborados con sus licores de 29%, 39% y 52% de graduación alcohólica, como símbolo de gratitud por el pasado, el presente y el futuro.

Del 20 de marzo al 30 de abril, Wuliangye puso en marcha la 'Temporada de consumo de Boao' en los canales libres de impuestos y minoristas de Hainan, con promociones y campañas interactivas para atraer a los consumidores.

La participación en el foro es un componente clave de la estrategia de internacionalización de Wuliangye. Hasta la fecha, la 'Gira Global Harmony' de la marca ha llegado a 19 países y regiones. La empresa ha establecido tres centros de marketing internacional en la región de Asia-Pacífico, Europa y América, y ha abierto locales de restauración Wuliangye en Hong Kong, Tokio y Singapur para integrar el baijiu chino en los entornos sociales locales.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350051.html

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