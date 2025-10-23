Xinhua Silk Road: Xangai intensifica a construção de centro internacional de transporte marítimo com esforços transformadores

PEQUIM, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Xangai está avançando de forma constante em sua iniciativa de se tornar um centro internacional de transporte marítimo, reduzindo a distância em relação a Singapura e Londres por meio de esforços de desenvolvimento transformadores.

Após a abertura do Fórum North Bund 2025 no domingo, que reuniu especialistas em transporte marítimo de todo o mundo, a metrópole chinesa oriental volta a estar em destaque por seus serviços de transporte marítimo de alto padrão em expansão e conexões globais fortalecidas.

Foto mostra a abertura do Fórum North Bund 2025 em Xangai em 19 de outubro de 2025. (Fonte: Organizador do Fórum North Bund 2025) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

De "um antigo cais" a "uma base de sedes de empresas de transporte marítimo", o North Bund da cidade deu mais um passo significativo, consolidando uma cadeia industrial completa voltada para serviços de transporte marítimo de alto padrão.

Até o final de 2024, o cluster de serviços de transporte marítimo do North Bund abrigava mais de 4.600 empresas relacionadas.

Nos últimos anos, Xangai também tem promovido o desenvolvimento paralelo da arbitragem ad hoc e institucional.

Em maio, foi inaugurado o Porto Internacional de Serviços Jurídicos do North Bund. Por meio da integração de serviços e da cooperação com árbitros marítimos locais, um ecossistema completo de serviços jurídicos voltados ao setor de transporte marítimo tomou forma no local.

No que diz respeito aos serviços financeiros, a China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA) — maior seguradora de P&I da China — transferiu-se para o North Bund em 2017.

Nos últimos dois anos, operadores tradicionais europeus do setor de transporte marítimo, como CMA CGM e Alberta Shipmanagement Ltd., passaram a integrar a CSA, refletindo a crescente influência da associação no mercado global de transporte marítimo.

Em julho, a China Classification Society anunciou o início das operações de seu serviço internacional de inspeção de navios em Xangai.

Song Baoru, secretário do Partido da Universidade Marítima de Xangai, afirmou que o período do 14º Plano Quinquenal (2021–2025) testemunhou uma transição da conclusão básica para a conclusão completa da construção do centro internacional de transporte marítimo de Xangai.

Junto à concentração de serviços financeiros, jurídicos, de arbitragem e outros de alto valor agregado relacionados ao setor marítimo, além da criação de mecanismos de inovação, os serviços internacionais de transporte marítimo de Xangai têm grandes chances de se aprimorar ainda mais.

Até agora, neste ano, Xangai estabeleceu relações de porto-irmão com o Porto de Haropa, na França, e aprofundou seus laços amistosos com o Porto de Los Angeles, acelerando a cooperação bilateral com parceiros globais.

Além do primeiro MoU entre a Organização Marítima Internacional (IMO) e um governo local, a adesão da CSA à Câmara Internacional de Navegação (ICS), a inauguração de um escritório de representação da ICS em Xangai e o aumento das parcerias com portos globais apontam para conexões mais estreitas e uma cooperação sustentável de Xangai com o setor marítimo internacional.

