Xinhua Silk Road: Shanghái mejora la construcción del centro de transporte internacional con esfuerzos transformadores

PEKÍN, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghái está avanzando de manera constante en su objetivo de convertirse en un centro internacional de transporte marítimo, para reducir la brecha con Singapur y Londres gracias a sus esfuerzos de desarrollo transformador.

El domingo, luego de la inauguración del Foro North Bund 2025, que reunió a expertos en transporte marítimo de todo el mundo, la metrópolis del este de China vuelve a ser el centro de atención por la expansión de sus servicios de transporte marítimo de alta gama y el fortalecimiento de sus conexiones a nivel mundial.

La foto muestra la inauguración del Foro de North Bund 2025 en Shanghái el 19 de octubre de 2025. (Fuente: Organizador del Foro de North Bund 2025) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Desde "un antiguo muelle" hasta "una base de operaciones para empresas navieras", el Foro North Bund de la ciudad realizó un nuevo avance al crear una cadena industrial completa para servicios marítimos de alta gama.

A finales de 2024, el clúster de servicios de transporte marítimo de North Bund albergaba más de 4.600 empresas relacionadas con este sector.

Hace unos pocos años, Shanghái también promovió el desarrollo en paralelo del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional.

En mayo, se lanzó el portal de servicios jurídicos internacionales de North Bund. Gracias a la integración de servicios y la cooperación con árbitros marítimos locales, se generó allí un ecosistema completo para los servicios jurídicos relacionados con el transporte marítimo.

En cuanto a los servicios financieros, la Asociación de Seguros Mutuos de Armadores de China (CSA), la mayor aseguradora de protección e indemnización (P&I) de China, se trasladó a North Bund en 2017.

En los últimos dos años, operadores marítimos convencionales tradicionales europeos de primer nivel, como CMA CGM y Alberta Shipmanagement Ltd., se unieron a la CSA, lo que refleja la creciente influencia de la asociación en el mercado marítimo mundial.

En julio, la Sociedad de Clasificación de China anunció la puesta en marcha de su negocio internacional de inspección de embarcaciones en Shanghái.

Song Baoru, jefe del Partido Comunista Chino de la Universidad Marítima de Shanghái, afirmó que el decimocuarto plan de cinco años (2021-2025) fue testigo de un cambio desde la finalización básica hasta la finalización integral de la construcción del centro marítimo internacional de Shanghái.

Junto con la agrupación de servicios financieros, jurídicos, de arbitraje y otros servicios de alto valor añadido relacionados con el transporte marítimo, y el establecimiento de mecanismos de innovación, seguramente los servicios de transporte marítimo internacional de Shanghái seguirán mejorando.

En lo que va de año, Shanghái ha establecido relaciones de hermanamiento con el puerto francés de Haropa y ha profundizado sus lazos de amistad con el puerto de Los Ángeles, al acelerar la cooperación bilateral con aliados a nivel mundial.

Además del primer memorando de entendimiento entre la Organización Marítima Internacional y un gobierno local, la adhesión de la CSA a la Cámara Internacional de Transporte Marítimo (ICS), la inauguración de una oficina de representación de la ICS en Shanghái y el establecimiento de más asociaciones con puertos de todo el mundo apuntan a relaciones más estrechas y a una cooperación ecológica entre Shanghái y el sector marítimo mundial.

