新華絲路：轉型、服務、開放……上海國際航運中心建設邁向新階段

高端航運服務業是國際航運中心的核心軟實力和關鍵性指標。從國際經驗上看，英國倫敦之所以在全球航運市場上佔據了舉足輕重的地位，一方面在於其擁有完善的金融體系和豐富的金融產品，另一方面則在於其在全球海事法律服務中心，實現了航運業、金融業和法律服務業深度融合。

從「老碼頭」到「航運一條街」，再到「航運總部基地」，北外灘航運產業經歷了三次跨越。今日的北外灘正逐步構築起高端航運服務業生態鏈。截至2024年底，北外灘航運服務集聚區入駐航運企業超過4600家。

「法治」是北外灘打造「世界會客廳」的底色，更是參與國際競爭的核心競爭力。

近年來，上海積極推動臨時仲裁與機構仲裁同步發展，現階段已取得了一定突破。上海海事大學的校長初北平表示，在國際商事糾紛領域，例如適用英國法的租約、造船、船舶買賣糾紛，乃至大宗散貨貿易相關爭議的解決，大多會採用臨時仲裁模式。這也為上海未來進一步推廣臨時仲裁，提供了有益的借鑒。

今年5月，北外灘國際法律服務港實體樞紐正式啟用，通過整合「商事調解+仲裁確認+司法執行」全鏈條服務，聯動上海國際仲裁會客廳、航運仲裁院等機構，強化國際輻射能力，打造出海服務「全週期生態」， 進一步提升了北外灘在全球航運規則制定中的話語權。

今年9月，上海仲裁委員會編纂的首批「涉港涉航涉水」示範合同文本發佈，聚焦船廠融資新需求、集裝箱海運新形勢、航運保險新船型、船舶清污新實踐，發佈首批涉港、涉航、涉水，為上海國際航運中心建設貢獻仲裁力量。

在航運金融與保險領域，中國船東互保協會（以下簡稱「中船保」）是我國唯一的國際船東互保組織，是中國最大的保賠保險承保人，2017年遷入北外灘以來，中船保承保賠險入會總噸位從4500萬總噸達到1億噸大關。

近兩年內，法國達飛集團、希臘Alberta船舶管理公司等歐洲傳統主流航運企業正式加入協會，中船保在全球航運市場中的影響力日益增長，成為北外灘高端航運服務業生態鏈上的重要一環。

隨著中國船級社7月宣佈其國際船舶檢驗業務運營功能落地上海，增強上海在全球航運規則制定中的影響力，中船保與中國船級社合作，聚焦航運領域新風險、新技術和新趨勢，創新「技術+保險」服務模式，共建共享全球服務網絡，提升航運保險承保能力和全球服務水平。

宋寶儒表示，「十四五」時期是上海國際航運中心從「基本建成」邁向「全面建成」的歷史新階段，後續隨著航運金融、保險、法律、仲裁等高附加值要素的進一步集聚與創新機制的建立，上海航運服務業能級將進一步提升。

推動國際海事組織首次與地方政府簽署合作備忘錄，共促航運業溫室氣體減排；支持中國船東協會加入國際航運公會，促成國際航運公會在滬成立代表處；擴大上海航運全球朋友圈，與更多全球港口夥伴締結或深化友好合作關係......未來，北外灘航運論壇將進一步加強我國與世界航運的鏈接和互動。

