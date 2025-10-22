Xinhua Silk Road: Shanghái impulsa la construcción de un centro de transporte marítimo internacional con iniciativas transformadoras

BEIJING, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghái está logrando avances constantes en su esfuerzo por convertirse en un centro de transporte marítimo internacional, reduciendo la brecha con Singapur y Londres mediante esfuerzos de desarrollo transformadores.

Tras la inauguración el domingo del North Bund Forum 2025, que reunió a expertos en transporte marítimo de todo el mundo, la metrópolis del este de China vuelve a estar en el centro de atención por la expansión de sus servicios de transporte marítimo de alta gama y el fortalecimiento de sus conexiones globales.

Photo shows the 2025 North Bund Forum opens in Shanghai on Oct. 19, 2025.

De "un antiguo muelle" a "una base o sede de empresas navieras", el North Bund de la ciudad dio otro paso adelante, construyendo una cadena industrial completa para servicios navieros de alta gama.

A finales de 2024, el grupo de servicios de transporte marítimo de North Bund albergaba más de 4.600 empresas relacionadas.

En los últimos años, Shanghái también ha promovido el desarrollo paralelo del arbitraje ad hoc y del arbitraje institucional.

En mayo, se inauguró el Puerto de Servicios Jurídicos Internacionales de North Bund. Mediante la integración de servicios y la cooperación con árbitros marítimos locales, se ha consolidado un ecosistema integral de servicios jurídicos para el transporte marítimo.

En cuanto al servicio financiero, China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA), la aseguradora P&I más grande de China, se mudó a North Bund en 2017.

En los últimos dos años, los operadores navieros tradicionales europeos, entre ellos CMA CGM y Alberta Shipmanagement Ltd., se han unido a la CSA, lo que refleja la creciente influencia de la asociación en el mercado naviero global.

En julio, la Sociedad de Clasificación de China anunció la operación de su negocio internacional de inspección de buques en Shanghái.

Song Baoru, jefe del Partido de la Universidad Marítima de Shanghái, dijo que el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) fue testigo de un cambio desde la finalización básica a la finalización integral de la construcción del centro de envío internacional de Shanghái.

Además de la agrupación de servicios financieros, jurídicos, de arbitraje y otros de alto valor añadido relacionados con el transporte marítimo y el establecimiento de mecanismos de innovación, es probable que los servicios de transporte marítimo internacional de Shanghái mejoren aún más.

En lo que va del año, Shanghái ha establecido relaciones de puerto hermano con el puerto de Haropa en Francia y ha profundizado sus lazos amistosos con el puerto de Los Ángeles, acelerando la cooperación bidireccional con socios globales.

Además del primer memorando de entendimiento entre la Organización Marítima Internacional y un gobierno local, la membresía de la CSA en la Cámara Naviera Internacional (ICS), la inauguración de una oficina de representación de la ICS en Shanghái y más asociaciones con puertos globales apuntan a conexiones más estrechas y una cooperación ecológica de Shanghái con la industria naviera mundial.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/347990.html