Xinhua Silk Road : Shanghai accélère la construction de son centre international maritime par des initiatives de transformation ambitieuses

PÉKIN, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai progresse de manière constante dans son ambition de devenir un centre international maritime, réduisant l'écart avec Singapour et Londres grâce à des efforts de développement transformateurs.

Dimanche, l'ouverture du Forum North Bund 2025, réunissant des experts du transport maritime venus du monde entier, a replacé la métropole de l'est de la Chine sous les projecteurs pour le développement de ses services maritimes haut de gamme et le renforcement de ses liens internationaux.

Photo shows the 2025 North Bund Forum opens in Shanghai on Oct. 19, 2025. (Source: Organizer of the 2025 North Bund Forum)

D'un « vieux quai » à une « base de sièges d'entreprises de transport maritime », le North Bund de la ville a franchi une nouvelle étape en développant une chaîne industrielle complète dédiée aux services maritimes haut de gamme.

Fin 2024, le pôle de services maritimes du North Bund regroupait plus de 4 600 entreprises liées au secteur.

Ces dernières années, Shanghai a également encouragé le développement parallèle de l'arbitrage ad hoc et de l'arbitrage institutionnel.

En mai, le North Bund a inauguré son Port international des services juridiques. Grâce à l'intégration des services et à la coopération avec les arbitres maritimes locaux, un écosystème complet de services juridiques maritimes a pris forme dans ce pays.

En ce qui concerne les services financiers, la China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA) est le plus grand assureur P&I de Chine, qui a déménagé à North Bund en 2017.

Au cours des deux dernières années, des opérateurs maritimes européens traditionnels, tels que CMA CGM et Alberta Shipmanagement Ltd., ont rejoint la CSA, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'association sur le marché mondial du transport maritime.

En juillet, la société de classification chinoise a annoncé l'ouverture de ses activités d'inspection internationale des navires à Shanghai.

Song Baoru, chef du parti de l'Université maritime de Shanghai, a déclaré que la période du 14e plan quinquennal (2021-2025) avait franchi une étape clé, passant de la finalisation de base à l'achèvement intégral de son centre international maritime de Shanghai.

Parallèlement au regroupement des services financiers, juridiques, d'arbitrage et autres services à forte valeur ajoutée liés au transport maritime et à la mise en place de mécanismes d'innovation, les services de transport maritime international de Shanghai devraient poursuivre leur amélioration.

Depuis le début de l'année, Shanghai a établi des relations de port jumelé avec le port de Haropa en France et a renforcé ses liens d'amitié avec le port de Los Angeles, accélérant ainsi la coopération bilatérale avec les partenaires mondiaux.

Outre le premier protocole d'accord entre l'Organisation maritime internationale et un gouvernement local, l'adhésion de la CSA à la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), l'inauguration d'un bureau de représentation de l'ICS à Shanghai et la multiplication des partenariats avec des ports mondiaux témoignent des liens plus étroits et de la coopération plus verte entre Shanghai et le secteur mondial de la marine marchande.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/347990.html

