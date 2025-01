Yaber na CES 2025: Farebná filmová noc

Vychutnajte si úžasný obraz s výkonnými projektormi Yaber K300s, L2 Plus a T2 Series

LAS VEGAS, 7. január 2025 /PRNewswire/ – Yaber, priekopník v oblasti zábavných projektorov, predstavuje tri prelomové modely: ultrakrátky laserový projektor K300s, zvukový projektor na kinematografickej úrovni L2 Plus a T2 Series. Najmodernejšie projektory preukazujú odhodlanie spoločnosti Yaber posúvať hranice technológie domácej zábavy a ponúkajú spotrebiteľom nevídané zážitky zo sledovania a počúvania, o akých sme doteraz mohli len snívať.

Zábava v kinematografickej kvalite kdekoľvek: Projektor Yaber K300s s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou

Yaber Laser K300s Projector Yaber L2 Plus Projector

Yaber K300s prináša novú definíciu domácej zábavy pomocou technológie ultra krátkej vzdialenosti, ktorá premieta 100-palcový obraz zo vzdialenosti 24,8 cm. Trojitá laserová technológia RGB zaisťuje žiarivé farby (150 % NTSC), jas 1 000 ANSI lúmenov a NovaGlow™ pre jednotný obraz. Dva 15W reproduktory JBL s Dolby systémom poskytujú pohlcujúci zvuk, zatiaľ čo okamžité automatické zaostrovanie a inteligentné skreslenie uľahčujú nastavenie. Pokročilé možnosti pripojenia a 50 % energetická účinnosť zlepšujú praktickosť použitia.

K300s za 999,99 USD bude k dispozícii na oficiálnych webových stránkach Yaber od 15. januára a čoskoro bude uvedený na trh v maloobchodných predajniach v Spojených štátoch, Japonsku, Európe a taiwanskom regióne.

Pozdvihnite úroveň domácej zábavy: Yaber L2 Plus

Projektor Yaber L2 Plus je ideálny na domácu zábavu, pretože kombinuje HD kvalitu obrazu, výkonný zvuk a jednoduchú obsluhu. Jeho premietací pomer 1,35:1 umožňuje flexibilné umiestnenie, takže je ideálny aj do menších miestností. S rozlíšením 1080p, jasom 700 ANSI lúmenov a duálnymi 8W reproduktormi JBL poskytuje ohromujúci obraz a zvuk v kinematografickej kvalite. So špeciálnou edíciou Keith Haring si navyše môžete užívať štýlový dizajn.

Vďaka automatickému hands-free zaostrovaniu, inteligentnému zarovnaniu obrazovky a hluku pod 35 dB ponúka L2 Plus tichú a bezproblémovú prevádzku. MRSP stojí 199 USD a bude k dispozícii na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Yaber a v offline obchodoch v USA od 2. štvrťroka 2025.

Nová definícia prenosnej zábavy: Projektor Yaber T2 Series

Projektor Yaber T2 Series žiari svojím inovatívnym dizajnom napájaným z batérie, ktorý ponúka až 2,5 hodiny používania, vďaka čomu je ideálny pre filmové večery pod holým nebom či pri kempovaní. S natívnym rozlíšením 1080p a zvukom JBL s podporou technológie Dolby Audio zaisťuje pohlcujúci zážitok, či už si užívatelia vychutnávajú romantický film pod hviezdami alebo živý letný výlet. Špeciálna edícia Keith Haring pridáva kreatívny nádych a pozdvihuje štýl. Nenechajte si ujsť exkluzívnu ponuku CES – získajte T2 len za 225 USD s kódom CEST220OFF na Amazon US, ktorý je k dispozícii od 7. januára do 12. januára.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2588007/Yaber_Laser_K300s_Projector.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2588008/Yaber_L2_Plus_Projector.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg