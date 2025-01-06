Yaber на выставке CES 2025 -- Раскрась свой киновечер

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Yaber Technologies Co., Ltd

Jan 06, 2025, 19:30 ET

Наслаждайтесь потрясающим изображением с мощными сериями проекторов Yaber K300s, L2 Plus и T2

ЛАС-ВЕГАС,  7 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Yaber, один из пионеров в области развлекательных проекторов, представляет три новаторские модели: ультракороткофокусный лазерный проектор K300s, звуковой проектор уровня кинозала L2 Plus и серию T2. Эти современные проекторы демонстрируют стремление Yaber раздвигать границы технологий домашних развлечений, предлагая потребителям беспрецедентные возможности просмотра и прослушивания, которые раньше трудно было даже представить.

Развлечения уровня кинозала в любом месте — Ультракороткофокусный проектор Yaber K300s

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Yaber Laser K300s Projector
Yaber Laser K300s Projector
Yaber L2 Plus Projector
Yaber L2 Plus Projector

Yaber K300s переопределяет понятие домашних развлечений с помощью технологии ультракороткого фокуса, проецируя 100-дюймовое изображение с расстояния 24,8 см. Лазерная технология Triple RGB гарантирует яркие цвета (150 % NTSC) и яркость 1000 лм ANSI, а NovaGlow™ —однородность изображения. Две 15-ваттные колонки JBL с системой Dolby обеспечивают эффект звукового погружения, в то время как мгновенная автофокусировка и интеллектуальная коррекция изображения упрощают настройку, а расширенные возможности подключения и 50 % энергоэффективность повышают удобство использования.

Проектор K300s по цене $ 999,99 будет доступен на официальном сайте Yaber 15 января и вскоре появится в розничных магазинах США, Японии, Европы и Тайваня.

Расширьте возможности домашних развлечений – Yaber L2 Plus

Проектор Yaber L2 Plus идеально подходит для домашних развлечений, сочетая в себе качество изображения HD, мощный звук и простоту эксплуатации. Проекционное отношение 1,35:1 обеспечивает гибкое размещение, что делает его идеальным даже для небольших помещений. Благодаря разрешению 1080p, яркости 700 лм ANSI и двойным 8-ваттным динамикам JBL он обеспечивает потрясающее изображение и качество звука как в кинозале. Кроме того, вы сможете воспользоваться специальной стильной серией Keith Haring.

Благодаря автоматической фокусировке без помощи рук, интеллектуальному выравниванию экрана и уровню шума менее 35 дБ L2 Plus обеспечивает бесшумную и бесперебойную работу. Цена на MRSP составляет $199, и он будет доступен на официальном сайте Yaber и в розничных магазинах США со 2 квартала 2025 года.

Новое определение портативных развлечений – Проектор Yaber серии T2

Проектор Yaber серии T2 выделяется своим инновационным дизайном с питанием от аккумулятора, обеспечивающим до 2,5 часов работы, что делает его идеальным для вечеров кино на открытом воздухе и кемпинговых приключений. Благодаря штатному разрешению 1080p и звуку JBL, поддерживаемому Dolby Audio, он дарит иммерсивные впечатлениия, независимо от того, наслаждаются ли пользователи уютным фильмом под звездами или во время оживленного летнего путешествия. И немного креативности – специальное издание Keith Haring делает его более стильным. Не пропустите эксклюзивное предложение CES – получите T2 всего за $ 225 по промокоду CEST220OFF на Amazon US. Предложение доступно с 7 по 12 января.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2588007/Yaber_Laser_K300s_Projector.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2588008/Yaber_L2_Plus_Projector.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

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