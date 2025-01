شركة Yaber في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025: أضف الألوان إلى ليلة مشاهدة الأفلام

استمتع بصور مذهلة مع أجهزة العرض القوية من Yaber: جهاز K300s، وجهاز L2 Plus، وسلسلة T2

مدينة لاس فيغاس، 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة Yaber، الرائدة في أجهزة العرض الترفيهية، تقدم ثلاثة نماذج مبتكرة: جهاز العرض بالليزر قصير المدى للغاية K300s، وجهاز العرض بصوت سينمائي L2 Plus، وسلسلة T2. تُجسّد هذه الأجهزة المتطورة التزام شركة Yaber بدفع حدود تكنولوجيا الترفيه المنزلي، لمنح المستهلكين تجارب مشاهدة واستماع لا مثيل لها لم تكن ممكنة من قبل.

ترفيه سينمائي عالي الجودة في أي مكان: جهاز العرض قصير المدى للغاية K300s من Yaber

Yaber Laser K300s Projector Yaber L2 Plus Projector

جهاز K300s من Yaber يغير الترفيه المنزلي مع تقنية العرض قصير المدى للغاية، حيث يُسقط صورة بحجم 100 بوصة من مسافة 24.8 سم فقط. تضمن تقنية الليزر الثلاثي بتقنية RGB (الألوان الأحمر والأخضر والأزرق) ألوانًا نابضة بالحياة (150% من اللجنة الوطنية لنظام التلفزيون – NTSC)، وسطوعًا بقوة 1000 لومن وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وتقنية NovaGlow™ لتوزيع الإضاءة بشكل متساوٍ. مكبرات صوت مزدوجة بقوة 15 واط من JBL مع تقنية Dolby تقدم تجربة صوتية غامرة، في حين تضمن خاصية التركيز التلقائي الفوري وتصحيح الانحراف الذكي سهولة الإعداد، كما تعزز تقنية الاتصال المتقدمة وكفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 50% من سهولة الاستخدام.

بسعر 999.99 دولارًا، سيكون جهاز K300s متاحًا على الموقع الرسمي لشركة Yaber ابتداءً من 15 يناير، وسيُطرح قريبًا في متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، اليابان، أوروبا، ومنطقة تايوان.

الارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي مع جهاز L2 Plus من Yaber

جهاز العرض L2 Plus من Yaber مثالي للترفيه المنزلي، حيث يجمع بين جودة الصورة عالية الدقة، والصوت القوي، وسهولة التشغيل. نسبة الإسقاط 1.35:1 لجهاز L2 Plus من Yaber توفر مرونة في التوزيع، ما يجعله مثاليًا حتى للغرف الصغيرة. مع دقة 1080p، و700 لومن من السطوع وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير، ومكبرات صوت مزدوجة بقوة 8 واط من JBL، يوفر جهاز L2 Plus من Yaber صوة مرئية مذهلة وصوتًا بجودة سينمائية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بنسخة Keith Haring الخاصة للحصول على لمسة أنيقة.

مع خاصيات التركيز التلقائي بدون استخدام اليدين، ومواءمة الشاشة الذكية، وضوضاء أقل من 35 ديسيبل، يوفر جهاز L2 Plus تشغيلًا هادئًا وسلسًا. سعر التجزئة المقترح هو 199 دولارًا، وسيكون متاحًا على الموقع الرسمي لشركة Yaber وفي المتاجر الفعلية في الولايات المتحدة بدءًا من الربع الثاني من عام 2025.

معيار جديد للترفيه المحمول مع جهاز عرض سلسلة T2 من Yaber

يتألق جهاز العرض T2 Series من Yaber بتصميمه المبتكر الذي يعمل بالبطارية، ويوفر حتى 2.5 ساعة من الاستخدام، ما يجعله مثاليًا لليالي مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق ومغامرات التخييم. مع دقة 1080p الأصلية وصوت JBL المدعوم بتقنية Dolby Audio، يضمن جهاز T2 Series من Yaber تجربة غامرة، سواء كان المستخدمون يستمتعون بفيلم مريح تحت النجوم أو برحلة صيفية حيوية. مع إضافة لمسة إبداعية، تعزز نسخة Keith Haring الخاصة من التصميم وتضيف لمسة فنية مميزة. لا تفوت العرض الحصري في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES - احصل على جهاز Yaber T2 مقابل 225 دولارًا فقط باستخدام الرمز CEST220OFF على Amazon US ، المتاح من 7 يناير إلى 12 يناير.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2588007/Yaber_Laser_K300s_Projector.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2588008/Yaber_L2_Plus_Projector.jpg