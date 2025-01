Yaber na CES 2025: wieczór filmowy nabiera kolorów

Ciesz się imponującymi efektami wizualnymi dzięki serii Yaber K300s, L2 Plus i T2 o imponujących parametrach.

LAS VEGAS, 7 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Yaber, pionier w dziedzinie projektorów do rozrywki, wprowadza trzy przełomowe modele – projektor laserowy K300s z ultrakrótkim rzutem, projektor L2 Plus z dźwiękiem jakości kinowej i serię T2. Te najnowocześniejsze projektory stanowią wyraz zaangażowania firmy Yaber w przesuwanie granic technologii rozrywki domowej, oferując konsumentom niezrównane wrażenia z oglądania i słuchania, które dotychczas nie były możliwe.

Rozrywka w jakości kinowej w dowolnym miejscu: Yaber K300s z ultrakrótkim rzutem

Yaber Laser K300s Projector Yaber L2 Plus Projector

Yaber K300s zmienia oblicze domowej rozrywki za sprawą technologii ultrakrótkiego rzutu, umożliwiającej wyświetlanie 100-calowego obrazu z odległości 24,8 cm. Technologia oparta na potrójnym kolorowym świetle laserowym RGB zapewnia żywe kolory (150% NTSC), jasność na poziomie 1000 lumenów ANSI, a NovaGlow™ zapewnia jednolite wrażenia wizualne. Dwa głośniki 15W JBL z systemem Dolby dają pochłaniający dźwięk, natychmiastowy autofocus i inteligentna korekcja keystone ułatwiają ustawianie, zaś zaawansowana łączność i wydajność energetyczna na poziomie 50% zwiększają funkcjonalność.

Projektor K300s w cenie 999,99 $ będzie dostępny na oficjalnej stronie Yaber od 15 stycznia i wkrótce pojawi się w sklepach detalicznych w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie i Tajwanie.

Nowy poziom wrażeń z korzystania z rozrywki domowej: Yaber L2 Plus

Projektor Yaber L2 Plus to idealny wybór do rozrywki domowej, łącząc w sobie jakość obrazu HD, moc dźwięku i łatwość obsługi. Stosunek rzutu 1,35:1 umożliwia elastyczne ustawienie, sprawiając, że urządzenie idealnie sprawdzi się również w mniejszym pomieszczeniach. Projektor o rozdzielczości 1080p, jasności 700 lumenów ANSI i dwoma głośnikami 8W JBL oferuje olśniewający obraz i dźwięk jakości kinowej. Dodatkowo klienci ceniący stylowe rozwiązania mogą cieszyć się specjalną edycją inspirowaną twórczością Keitha Haringa.

L2 Plus, wyposażony w automatyczną regulację ostrości, inteligentne ustawienie ekranu i poziom hałasu poniżej 35 dB, zapewnia ciche i płynne działanie. Sugerowana cena detaliczna projektora wynosi 199 $ i będzie on dostępny na oficjalnej stronie internetowej Yaber i w sklepach stacjonarnych w USA od II kwartału 2025 r.

Zmiana definicji przenośnej rozrywki: projektor Yaber z serii T2

Projektor Yaber z serii T2 odznacza się innowacyjną budową i zasilaniem na baterie umożliwiającym do 2,5 godzin korzystania, co sprawia, że urządzenie jest idealne na wieczory filmowe poza domem i wyprawy kempingowe. Wyposażony w natywną rozdzielczość 1080p i nagłośnienie JBL z Dolby Audio projektor zapewnia immersyjne wrażenia z oglądania, niezależnie od tego, czy użytkownicy cieszą się kameralnym filmem pod gwiazdami, czy biorą udział w pełnej wrażeń letniej wycieczce. Specjalna edycja inspirowana twórczością Keitha Haringa nadaje urządzeniu kreatywny, stylowy charakter. Nie przegap wyjątkowej oferty przygotowanej na CES – kup projektor T2 za jedyne 225 $, korzystając z kodu CEST220OFF w sklepie Amazon US. Oferta obowiązuje od 7 do 12 stycznia.

