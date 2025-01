Yaber Tampil di CES 2025: "Movie Night" Semakin Seru

Yaber K300s menjadi terobosan dalam home entertainment berkat teknologi ultra-short throw sehingga mampu memproyeksikan gambar 100 inci dari jarak 24,8 cm. Teknologi Triple RGB Laser juga menjamin warna-warna yang dinamis (150% NTSC), tingkat kecerahan 1.000 ANSI, serta NovaGlow™ yang menampilkan visual seragam. Dua speaker JBL 15 W yang didukung Dolby mampu menghasilkan audio imersif, sedangkan fitur instant autofocus dan smart keystone mempermudah pengaturan perangkat. Di sisi lain, konektivitas canggih Yaber K300s dan efisiensi energi 50% meningkatkan kepraktisan.

Dengan harga $999,99, K300s segera tersedia pada situs resmi Yaber pada 15 Januari mendatang, serta gerai-gerai ritel di Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Taiwan.

Meningkatkan Pengalaman Home Entertainment: Yaber L2 Plus

Proyektor Yaber L2 Plus ideal untuk home entertainment, menggabungkan kualitas gambar HD, audio kuat, dan pengoperasian yang mudah. Dengan throw ratio 1,35:1, Yaber L2 Plus fleksibel diletakkan di setiap lokasi sehingga terasa pas untuk ruangan sempit. Dengan resolusi 1.080 piksel, tingkat kecerahan 700 ANSI lumens, serta dua speaker JBL 8W, Yaber L2 Plus menghasilkan visual memukau dan audio berstandar bioskop. Yaber L2 Plus juga hadir dalam versi Keith Haring dengan tampilan trendi.

Berkat fitur-fitur hands-free autofocus, intelligent screen alignment, tingkat kebisingan di bawah 35dB, L2 Plus beroperasi dengan senyap. Dengan MSRP $199, L2 Plus segera tersedia di situs resmi Yaber dan gerai-gerai luring di Amerika Serikat mulai Triwulan-II 2025.

Inovasi Perangkat Hiburan Portabel: Proyektor Yaber T2 Series

Proyektor Yaber T2 Series menawarkan kinerja unggulan berkat desain inovatif yang didukung baterai, dapat digunakan hingga 2,5 jam, sehingga ideal untuk menonton film di ruang terbuka dan ketika berkemah. Dengan resolusi 1.080 piksel dan sistem audio JBL yang didukung Dolby Audio, T2 Series mewujudkan pengalaman imersif saat pengguna menikmati film pada malam hari di alam terbuka atau menjalani liburan musim panas yang seru. Sebagai sentuhan kreatif, edisi khusus Keith Haring kian meningkatkan tampilan produk T2 Series. Jangan sampai ketinggalan penawaran eksklusif di CES--membawa pulang T2 hanya seharga $225 dengan kode CEST220OFF di Amazon US pada periode 7-12 Januari.

