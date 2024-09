Yutong Bus completa o desafio do calor extremo na Arábia Saudita, mostrando a eficiência energética líder do setor e o desempenho de segurança da bateria

JIDÁ, Arábia Saudita, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O E11 Pro, um ônibus elétrico a bateria que é o carro-chefe da Yutong Bus (SHA:600066), demonstrou sua segurança e desempenho incomparáveis sob o extremo calor e ventanias em um teste de resistência há uma semana, expondo a solução líder mundial em mobilidade elétrica ao estresse máximo em ambientes extremamente desafiadores

Yutong Bus enfrenta os desafios do uso de eletricidade em Jidá, na Arábia Saudita, em meio a temperaturas da superfície subindo para 60 graus celsius. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

Atendendo às preocupações do público sobre a segurança de baterias de veículos elétricos em condições escaldantes e as preocupações em relação a autonomia e eficiência energética, a Yutong Bus E11 Pro deu início a dois testes de desempenho em alta temperatura. Começando com uma temperatura interna de 53,6°C, o sistema avançado de controle de temperatura do ônibus resfriou a cabine rapidamente até uma temperatura confortável de 23,6°C em apenas 27 minutos. Durante uma viagem de ida e volta de 113 km, o ônibus consumiu somente 0,74 kWh/km, destacando a grande autonomia do veículo, mesmo em condições de calor extremo.

Tecnologia de ponta para ambientes extremos

O E11 Pro ostenta um sistema de controle de clima totalmente elétrico e com eficiência energética. A unidade de condicionamento de ar de última geração fornece 38.000 Kcal/h de potência de resfriamento, que aumenta a saída deste em resposta a um aumento da temperatura externa. Uma solução de cortina de ar especialmente projetada cria uma vedação de ar para a porta do meio quando está aberta, evitando a entrada de ar quente e a saída de ar frio, reduzindo ainda mais o consumo de energia.

A carroceria do veículo é construída com painéis cinza escuro de vidro oco totalmente vedados, com o design fornecendo uma gestão térmica excepcional e redução de ruídos. Graças à sua solução proprietária de proteção de bateria YESS, a bateria de alta segurança da Yutong apresenta um design multicamadas resistente ao fogo e com isolamento térmico, construído para suportar temperaturas de até 1.300 °C por duas horas. O ônibus é equipado com um sistema avançado de placa de resfriamento líquido, dobrando a velocidade de resfriamento se comparado ao resfriamento natural combinado com proteção anti-condensação e contra lama, tornando-o adaptável tanto a temperaturas altas quanto a estradas empoeiradas.

Sendo pioneira em solução de mobilidade elétrica para viabilizar os objetivos ecológicos da Arábia Saudita

Desde suportar as gélidas temperaturas no Cazaquistão e na Noruega no início deste ano até aguentar o calor escaldante da Arábia Saudita, os ônibus da Yutong demonstraram com sucesso sua confiabilidade em uma faixa de temperatura próxima aos 100ºC. A Yutong está focada em novas soluções energéticas que atendem as diversas demandas locais, uma estratégia que está alinhada com as metas de sustentabilidade do país delineadas na "Vision 2030" da Arábia Saudita. Nos últimos anos, a Yutong Bus operou uma frota de mais de 4.000 ônibus na Arábia Saudita, um sucesso atribuído em grande parte ao desempenho e confiabilidade impressionantes de seus veículos de uma linha completa de produtos.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=HdcsyjY_FDM

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509722/f55c706b2b96db113506e5df78d9b07.jpg

FONTE Yutong Bus