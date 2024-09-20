أنهت شركة Yutong Bus تحدي الحرارة الشديدة في المملكة العربية السعودية، وسلطت الضوء على كفاءة الطاقة الرائدة في الصناعة وسلامة أداء البطارية

جدة، المملكة العربية السعودية، 19 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- استطاعت حافلة E11 Pro، الكهربائية الرائدة من شركةYutong Bus (SHA:600066)، أن تثبت سلامتها وأداءها اللذَين لا مثيل لهما في ظل الظروف الحارة والرياح الشديدة في اختبار التحمل قبل أسبوع، وهو ما يجعل حل التنقل الكهربائي الرائد في العالم يواجه أقصى أنواع البيئات صعوبةً.

Yutong Bus Tackles the Electricity Usage Challenges in Jeddah, Saudi Arabia, Amidst Surface Temperatures Soaring to 60 Degrees Celsius.

بمعالجة مخاوف الجمهور بشأن سلامة بطاريات المركبات الكهربائية في ظروف حارقة ومخاوفهم بشأن المدى وكفاءة الطاقة، أجرت حافلة E11 Pro من Yutong Bus اختبارَين لأداء تحمل درجات الحرارة العالية. بدءًا من درجة حرارة داخلية تبلغ 53.6 درجة مئوية، قام نظام التحكم في المناخ المتقدم في الحافلة بتبريد المقصورة إلى 23.6 درجة مئوية بكل سهولة في 27 دقيقة فقط. خلال رحلتَي ذهاب وإياب بطول 113 كيلومترًا، استهلكت الحافلة 0.74 كيلوواط/كم فقط، وهو ما يسلط الضوء على قدرات المدى الممتد للحافلة، حتى في ظروف الحرارة الشديدة.

التكنولوجيا المتطورة لبيئات صعبة للغاية

تفتخر حافلة E11 PRO بنظام التحكم في المناخ الكهربائي بالكامل والفعال من حيث الطاقة. وتوفر وحدة تكييف الهواء الحديثة 38,000 كيلو كالوري/ساعة من طاقة التبريد، وهذا يزيد من إنتاج التبريد استجابةً لارتفاع درجات الحرارة الخارجية. وتقوم ستارة الهواء بمنع تسرب هواء الباب الأوسط عند فتحه، وهو ما يمنع دخول الهواء الساخن وخروج الهواء البارد، وهذا يزيد من تقليل استهلاك الطاقة.

تم بناء جسم المركبة من ألواح زجاجية مجوفة ذات لون رمادي داكن وهي مغلقة بالكامل، حيث يوفر التصميم إدارة حرارية استثنائية ويخفِّض الضوضاء. مدعومةً بحل حماية البطارية من معايير السلامة الكهربائية من Yutong (YESS) الخاص بها، تتميز بطارية Yutong العالية الأمان بتصميم مقاوِم للحريق وعازل للحرارة ومتعدد الطبقات، فقد بُنيت لتتحمل درجات حرارة تصل إلى 1300 درجة مئوية لمدة ساعتَين. وتم تجهيز الحافلة بنظام لوحة تبريد سائل متقدمة، وهو ما يضاعف سرعة التبريد مقارنةً بالتبريد الطبيعي إلى جانب مكافحة التكثيف والحماية من الطين، مما يجعلها قابلةً للتكيف مع كل من درجات الحرارة العالية وظروف الطرق المتربة.

حل التنقل الكهربائي الرائد لتعزيز الأهداف الملائمة للبيئة (الخضراء) في المملكة العربية السعودية

من تحمل درجات الحرارة الباردة في كازاخستان والنرويج في وقت سابق من هذا العام إلى تحمل الحرارة الشديدة في المملكة العربية السعودية، أثبتت حافلات Yutong بنجاح موثوقيتها عبر نطاق درجات الحرارة القريبة من 100 درجة مئوية. وتركز Yutong على حلول الطاقة الجديدة المخصصة التي تعالج الطلبات المحلية المتنوعة، وهي إستراتيجية تتماشى مع أهداف الاستدامة المحددة في "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية. وفي السنوات الأخيرة، تدير Yutong Bus أسطولًا يضم أكثر من 4000 حافلة في المملكة العربية السعودية، وهو نجاح يعزى إلى حد كبير إلى الأداء المثير للإعجاب وموثوقية مركباتها التي تتضمن مجموعة كاملة من المنتجات.

المزيد من التفاصيل عبر https://en.yutong.com/

.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=HdcsyjY_FDM

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2509632/f55c706b2b96db113506e5df78d9b07.jpg