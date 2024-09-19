Yutong Bus борется с жарой Саудовской Аравии, показав эффективность и безопасность батарей

News provided by

Yutong Bus

Sep 19, 2024, 13:48 ET

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, 19 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- E11 Pro, флагманский аккумуляторный электробус от Yutong Bus (SHA: 600066), продемонстрировал свою непревзойденную безопасность и производительность в экстремальных условиях жары и ветра на испытании на выносливость неделю назад, подвергая ведущее в мире решение для электромобилей максимальной нагрузке в чрезвычайно сложных условиях.

Continue Reading
Yutong Bus Tackles the Electricity Usage Challenges in Jeddah, Saudi Arabia, Amidst Surface Temperatures Soaring to 60 Degrees Celsius.
Yutong Bus Tackles the Electricity Usage Challenges in Jeddah, Saudi Arabia, Amidst Surface Temperatures Soaring to 60 Degrees Celsius.

В ответ на общественные опасения по поводу безопасности аккумуляторов электромобилей в палящих условиях и опасения по поводу дальности и энергоэффективности, Yutong Bus E11 Pro инициировал два высокотемпературных эксплуатационных испытания. Начав с температуры в салоне 53,6°C, усовершенствованная система климат-контроля автобуса быстро охладила кабину до комфортной температуры 23,6°C всего за 27 минут. Во время 113-километровой поездки туда и обратно автобус потреблял всего 0,74 кВтч/км, что подчеркивает расширенные возможности транспорта даже в экстремальных условиях жары.

Передовые технологии для экстремальных условий

E11 PRO может похвастаться разработанной энергоэффективной полностью электрической системой климат-контроля. Современная установка кондиционирования воздуха обеспечивает 38 000 ккал/ч охлаждающей мощности, что увеличивает мощность охлаждения в ответ на повышение внешних температур. Специально разработанное решение из воздушных завес создает воздушное уплотнение для средней двери при ее открытии, предотвращая попадание горячего воздуха и выход холодного воздуха, что еще больше снижает потребление энергии.

Кузов автомобиля изготовлен из темно-серых, полностью закрытых полых стеклянных панелей, а конструкция обеспечивает исключительное управление температурой и снижение шума. Безопасная батарея Yutong на основании фирменного решения для защиты аккумуляторов YESS имеет многослойную огнестойкую и теплоизоляционную конструкцию, выдерживающую температуру до 1300°C в течение двух часов. Автобус оснащен усовершенствованной системой жидкостного охлаждения, удваивающей скорость охлаждения по сравнению с естественным охлаждением в сочетании с антиконденсатной защитой и защитой от грязи, что делает его адаптируемым как к высоким температурам, так и к запыленным дорожным условиям.

Новаторское решение для электромобилей для расширения возможностей «зеленых» целей Саудовской Аравии

От противодействия холодным температурам в Казахстане и Норвегии в начале этого года до палящей жары в Саудовской Аравии, автобусы Yutong успешно продемонстрировали свою надежность в температурном диапазоне почти 100°C. Yutong фокусируется на индивидуальных новых энергетических решениях, которые отвечают разнообразным местным потребностям, стратегии, которая согласуется с целями страны в области устойчивого развития, изложенными в программе «Видение Саудовской Аравии 2030» Саудовской Аравии. В последние годы Yutong Bus управляет парком из более чем 4000 автобусов в Саудовской Аравии, успех в значительной степени объясняется впечатляющей производительностью и надежностью своих автомобилей из всего ассортимента продукции.

Подробную информация см. на сайте https://en.yutong.com/.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HdcsyjY_FDM
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2509632/f55c706b2b96db113506e5df78d9b07.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Yutong Bus relève le défi de la chaleur extrême en Arabie Saoudite, démontrant une efficacité énergétique et une sécurité des batteries à la pointe de l'industrie

Yutong Bus relève le défi de la chaleur extrême en Arabie Saoudite, démontrant une efficacité énergétique et une sécurité des batteries à la pointe de l'industrie

Le E11 Pro, un bus électrique à batterie emblématique de Yutong Bus (SHA:600066), a démontré sa sécurité et ses performances inégalées dans des...
Firma Yutong Bus sprostała wyzwaniu związanemu z ekstremalnymi upałami w Arabii Saudyjskiej, demonstrując najwyższą w branży efektywność energetyczną i bezpieczeństwo baterii

Firma Yutong Bus sprostała wyzwaniu związanemu z ekstremalnymi upałami w Arabii Saudyjskiej, demonstrując najwyższą w branży efektywność energetyczną i bezpieczeństwo baterii

Flagowy autobus elektryczny E11 Pro firmy Yutong Bus (SHA:600066) wykazał się niezrównanymi parametrami bezpieczeństwa i eksploatacji w warunkach...
More Releases From This Source

Explore

Image1

General Manufacturing

Image1

General Manufacturing

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Automotive

News Releases in Similar Topics