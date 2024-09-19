Yutong Bus борется с жарой Саудовской Аравии, показав эффективность и безопасность батарей

ДЖИДДА, Саудовская Аравия, 19 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- E11 Pro, флагманский аккумуляторный электробус от Yutong Bus (SHA: 600066), продемонстрировал свою непревзойденную безопасность и производительность в экстремальных условиях жары и ветра на испытании на выносливость неделю назад, подвергая ведущее в мире решение для электромобилей максимальной нагрузке в чрезвычайно сложных условиях.

Yutong Bus Tackles the Electricity Usage Challenges in Jeddah, Saudi Arabia, Amidst Surface Temperatures Soaring to 60 Degrees Celsius.

В ответ на общественные опасения по поводу безопасности аккумуляторов электромобилей в палящих условиях и опасения по поводу дальности и энергоэффективности, Yutong Bus E11 Pro инициировал два высокотемпературных эксплуатационных испытания. Начав с температуры в салоне 53,6°C, усовершенствованная система климат-контроля автобуса быстро охладила кабину до комфортной температуры 23,6°C всего за 27 минут. Во время 113-километровой поездки туда и обратно автобус потреблял всего 0,74 кВтч/км, что подчеркивает расширенные возможности транспорта даже в экстремальных условиях жары.

Передовые технологии для экстремальных условий

E11 PRO может похвастаться разработанной энергоэффективной полностью электрической системой климат-контроля. Современная установка кондиционирования воздуха обеспечивает 38 000 ккал/ч охлаждающей мощности, что увеличивает мощность охлаждения в ответ на повышение внешних температур. Специально разработанное решение из воздушных завес создает воздушное уплотнение для средней двери при ее открытии, предотвращая попадание горячего воздуха и выход холодного воздуха, что еще больше снижает потребление энергии.

Кузов автомобиля изготовлен из темно-серых, полностью закрытых полых стеклянных панелей, а конструкция обеспечивает исключительное управление температурой и снижение шума. Безопасная батарея Yutong на основании фирменного решения для защиты аккумуляторов YESS имеет многослойную огнестойкую и теплоизоляционную конструкцию, выдерживающую температуру до 1300°C в течение двух часов. Автобус оснащен усовершенствованной системой жидкостного охлаждения, удваивающей скорость охлаждения по сравнению с естественным охлаждением в сочетании с антиконденсатной защитой и защитой от грязи, что делает его адаптируемым как к высоким температурам, так и к запыленным дорожным условиям.

Новаторское решение для электромобилей для расширения возможностей «зеленых» целей Саудовской Аравии

От противодействия холодным температурам в Казахстане и Норвегии в начале этого года до палящей жары в Саудовской Аравии, автобусы Yutong успешно продемонстрировали свою надежность в температурном диапазоне почти 100°C. Yutong фокусируется на индивидуальных новых энергетических решениях, которые отвечают разнообразным местным потребностям, стратегии, которая согласуется с целями страны в области устойчивого развития, изложенными в программе «Видение Саудовской Аравии 2030» Саудовской Аравии. В последние годы Yutong Bus управляет парком из более чем 4000 автобусов в Саудовской Аравии, успех в значительной степени объясняется впечатляющей производительностью и надежностью своих автомобилей из всего ассортимента продукции.

Подробную информация см. на сайте https://en.yutong.com/.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=HdcsyjY_FDM

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2509632/f55c706b2b96db113506e5df78d9b07.jpg