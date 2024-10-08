宇通客車在沙特完成極端高溫挑戰 展示卓越能效和電池安全性能

能夠承受極端條件的尖端技術

E11 PRO配備了節能型全電動空調系統。先進的空調裝置可提供每小時38,000千卡的制冷量，並根據外部溫度的升高提高制冷輸出。特別設計的氣簾解決方案可在中門打開時形成空氣密封，防止熱空氣進入和冷空氣排出，從而進一步降低能耗。

車身采用深灰色的全封閉中空玻璃板設計，具有出色的熱管理和降噪功能。車輛搭載了宇通專有的YESS電池保護解決方案，其高安全性電池采用多層防火隔熱設計，可在1300°C的高溫下連續工作兩小時。車輛還配備先進的液冷板系統，冷卻速度比自然冷卻快一倍，而防冷凝和防泥保護功能，使其能適應高溫環境和塵土飛揚的路況。

開創電動交通解決方案，助力沙特阿拉伯實現綠色目標

從今年年初在哈薩克斯坦和挪威進行的極寒測試，到不久前的沙特阿拉伯高溫挑戰，宇通客車已成功證明其在跨越近100°C的溫度范圍內保持正常運行的可靠性。宇通專注於為客戶量身定制新能源解決方案，以滿足多樣化的本地需求，這一戰略與沙特阿拉伯「2030願景」中提出的國家可持續發展目標相一致。近年來，宇通客車在沙特阿拉伯運營著一支超過4,000輛客車的車隊，這一成功主要歸功於其全系列產品的卓越性能和可靠性。

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SOURCE 宇通客車