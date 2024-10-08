宇通客車在沙特完成極端高溫挑戰 展示卓越能效和電池安全性能
08 10月, 2024, 10:01 CST
沙特阿拉伯吉達2024年9月20日 /美通社/ -- 宇通客車(SHA:600066)的旗艦款電動客車E11 Pro一周前在沙特阿拉伯完成了耐力測試，這一世界領先的電動交通解決方案在極端高溫和惡劣的強風條件下承受住巨大壓力，展現出無與倫比的安全性和性能。
針對公眾對高溫環境下電動汽車電池安全性的擔憂，以及對續航裡程和能源效率的顧慮，宇通客車E11 Pro啟動了兩項高溫性能測試。車輛先進的空調系統僅用27分鍾，就將車廂溫度從一開始的53.6°C迅速降至舒適的23.6°C。在113公裡的往返行程中，該車的耗電量僅為每公裡0.74千瓦時，突顯出不懼極端高溫的長續航能力。
能夠承受極端條件的尖端技術
E11 PRO配備了節能型全電動空調系統。先進的空調裝置可提供每小時38,000千卡的制冷量，並根據外部溫度的升高提高制冷輸出。特別設計的氣簾解決方案可在中門打開時形成空氣密封，防止熱空氣進入和冷空氣排出，從而進一步降低能耗。
車身采用深灰色的全封閉中空玻璃板設計，具有出色的熱管理和降噪功能。車輛搭載了宇通專有的YESS電池保護解決方案，其高安全性電池采用多層防火隔熱設計，可在1300°C的高溫下連續工作兩小時。車輛還配備先進的液冷板系統，冷卻速度比自然冷卻快一倍，而防冷凝和防泥保護功能，使其能適應高溫環境和塵土飛揚的路況。
開創電動交通解決方案，助力沙特阿拉伯實現綠色目標
從今年年初在哈薩克斯坦和挪威進行的極寒測試，到不久前的沙特阿拉伯高溫挑戰，宇通客車已成功證明其在跨越近100°C的溫度范圍內保持正常運行的可靠性。宇通專注於為客戶量身定制新能源解決方案，以滿足多樣化的本地需求，這一戰略與沙特阿拉伯「2030願景」中提出的國家可持續發展目標相一致。近年來，宇通客車在沙特阿拉伯運營著一支超過4,000輛客車的車隊，這一成功主要歸功於其全系列產品的卓越性能和可靠性。
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SOURCE 宇通客車
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