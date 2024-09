Yutong Bus relève le défi de la chaleur extrême en Arabie Saoudite, démontrant une efficacité énergétique et une sécurité des batteries à la pointe de l'industrie

JEDDAH, Arabie saoudite, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le E11 Pro, un bus électrique à batterie emblématique de Yutong Bus (SHA:600066), a démontré sa sécurité et ses performances inégalées dans des conditions de chaleur et de vent extrêmes lors d'un test d'endurance il y a une semaine, exposant la solution de mobilité électrique leader mondial à un stress maximal dans des environnements extrêmement difficiles.

Pour répondre aux inquiétudes du public concernant la sécurité des batteries des véhicules électriques dans des conditions torrides et aux préoccupations relatives à l'autonomie et à l'efficacité énergétique, le E11 Pro de Yutong Bus a démarré deux tests de performance sous haute température. Partant d'une température intérieure de 53,6°C, le système de climatisation avancé du bus a rapidement refroidi la cabine jusqu'à une température confortable de 23,6°C en seulement 27 minutes. Au cours d'un trajet aller-retour de 113 kilomètres, le bus n'a consommé que 0,74 kWh/km, ce qui met en évidence les capacités d'autonomie étendue du véhicule, même dans des conditions de chaleur extrême.

Une technologie de pointe pour les environnements extrêmes

L'E11 PRO est doté d'un système de climatisation entièrement électrique et économe en énergie. L'unité de climatisation ultramoderne fournit une puissance de refroidissement de 38 000 Kcal/h, qui augmente en fonction de la hausse des températures extérieures. Un rideau d'air spécialement conçu crée un joint d'air pour la porte centrale lorsqu'elle est ouverte, empêchant l'air chaud d'entrer et l'air frais de sortir, ce qui réduit encore la consommation d'énergie.

La carrosserie du véhicule est constituée de panneaux de verre creux gris foncé, entièrement fermés, dont la conception permet une gestion thermique et une réduction du bruit exceptionnelles. Reposant sur sa solution exclusive de protection des batteries YESS, la batterie haute sécurité de Yutong affiche une conception multicouche résistante au feu et thermo-isolante, conçue pour résister à des températures allant jusqu'à 1300°C pendant deux heures. Le bus est équipé d'un système avancé de plaques de refroidissement par liquide, qui double la vitesse de refroidissement par rapport au refroidissement naturel, ainsi que d'un système anti-condensation et d'une protection contre la boue, ce qui lui permet de s'adapter à des températures élevées et à des conditions routières poussiéreuses.

Une solution pionnière de mobilité électrique pour soutenir les objectifs écologiques de l'Arabie saoudite

Ayant résisté aux températures glaciales du Kazakhstan et de la Norvège au début de l'année comme à la chaleur torride de l'Arabie saoudite, les bus Yutong ont démontré avec succès leur fiabilité sur une plage de températures de près de 100°C. Yutong se concentre sur les nouvelles solutions énergétiques sur mesure qui répondent aux diverses demandes locales, une stratégie alignée sur les objectifs de durabilité du pays décrits dans la « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite. Ces dernières années, Yutong Bus exploite une flotte de plus de 4 000 bus en Arabie saoudite, un succès largement attribué aux performances et à la fiabilité impressionnantes de ses véhicules issus d'une gamme complète de produits.

